شائعات الوفاة تضارد الممثلة المصرية.. وهكذا ردت

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية اللبنانية ميرنا وليد عن أثر شائعات الوفاة التي لاحقتها في الفترة الماضية على نفسيتها، مؤكدة عن إستيائها الشديد، وكاشفة عن أغرب موقف واجهته بسبب إنتشار هذه الأخبار بشكل واسع بين الجمهور والناس.
وقالت ميرنا في تصريحات صحافية على هامش حضورها إحدى الفعاليات الفنية: "كنت بعيط وبدخل في حالة اكتئاب لما بسمع أي شائعة عني، وآخر حاجة واحدة قالتلي إنتي طلعتي من القبر.. إحنا قرينا خبر النهاردة إنك موتي. رسالتي لمروّجي تلك الشائعات أنا مضيقاكوا في إيه أنا عايشه في حالي"
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