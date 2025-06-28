من مهرجان موازين.. صابر الرباعي يجيب على سؤال مشاركته في الموسم الجديد من The Voice

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 11:51 مساءً - يسدل اليوم الموافق 28 يونيو الستار عن مهرجان موازين؛ والذي يأتي تحت شعار "مهرجان موازين- إيقاعات العالم"، والتي تُقام فعالياته في المغرب؛ وفي ليلة استثنائية حملت شعار "كامل العدد" أحيا النجم صابر الرباعي حفلاً غنائياً مساء أمس الجمعة 27 يونيو ضمن الفعاليات، أطرب من خلالها آذان جمهوره ومحبيه بأجمل أغانيه.

وعلى هامش فعاليات المهرجان عبر صابر الرباعي عن سعادته بمشاركته في المهرجان؛ كما كشف عن حقيقة مشاركته في الموسم الجديد من برنامج The voice خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بحفله في الدورة الـ20 من مهرجان موازين.

هل سيشارك صابر الرباعي في الموسم الجديد من The voice؟

أعرب الفنان صابر الرباعي عن سعادته للمشاركة في الدورة الـ 20 من مهرجان موازين وغنائه أمام الجمهور المغربي؛ وعن مشاركته في الموسم الجديد من برنامج The Voice ؛ أجاب صابر : "إلى الآن لم تتضح الرؤية للاتجاه الجديد لقناة " MBC "، وإلى هذه اللحظة لم يتم أي اتصال بيننا للمشاركة، ويبقى دائماً برنامج "The Voice" تجربة مميزة بالنسبة لي".

وأضاف الرباعي: "التجربة التي أخرجتني من صابر المطرب إلى صابر الإنسان الذي يتعامل ويحكي على طبيعته في المواقف وهذا ما اكتشفه الناس خلال البرنامج، وإذا تجددت التجربة أنا ليس لدي أي إشكال وشئ يشرفني".

كما أوضح عن أمنيته للغناء باللهجة المغربي قائلاً: "أنا أتمنى ومستعد، ويشرفني تكون خلال مسيرتي أغانٍ باللهجة والموسيقى المغربية".

صابر الرباعي: "اتشرفت بالغناء أمام الجمهور المغربي"

وتابع صابر الرباعي: "أشكر كل المساهمين والمشاركين في نجاحات هذا المهرجان، وبكم كوسائل الإعلام وكجمهور ونحن كفنانين نؤسس هذا النجاح، وسعداء بوجود مهرجان في وطننا العربي بهذا المستوى من التحضير، الاستقبال، الزخم الإعلامي الكبير، الجمهور، وساحات الحفلات".

وتابع صابر الرباعي: "أنا سعيد بوجودي في هذه الدورة، وتشرفت بوجودي في مهرجان موازين العالمي وعودتي للغناء أمام الجمهور المغربي، وخاصة بعد آخر مشاركة لي في المهرجان منذ عام 2017".



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هذه رسالة صابر الرباعي لـ شيرين من المغرب!

وخلال المؤتمر؛ أعرب صابر الرباعي عن سعادته بعودة شيرين عبد الوهاب القوية لـ مهرجان موازين بعد غياب دام حوالي تسع سنوات، مؤكداً أنها اسم ثابت في الوطن العربي مهما حصل، وأن غيابها الفترة الماضية لا يتأثر بنجوميتها، حيث قال : "شيرين عندها مكانة خاصة في قلبي، وهي بكل صفاتها وخصوصياتها كإنسانة وكفنانة هي كبيرة ولها جمهورها ومكانتها".

وتابع الرباعي: "مهما كان غيابها تبقى دائماً اسم ثابت وسط الفنانين العرب، وهي تبقى دائماً موجودة مهما طالت سنوات غيابها، فترة وعدّت والحمد لله، واليوم نرى شيرين منطلقة أكثر، ولديها اختيارات أخرى ورؤية جديدة لمسيرتها الفنية، لأننا حتى اليوم ما زلنا نحتاج إلى صوت شيرين".

وكان صابر الرباعي قد أحيا أمس حفلاً جماهيرياً كبيراً على مسرح "النهضة" ضمن فعاليات مهرجان موازين بدورته الـ 20؛ وخلال الحفل قدم باقة من أورع أغانيه منها "خلص تارك، أتحدى العالم، الباشا، عز الحبايب" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور المغربي بشكل كبير.

شيرين تختتم مهرجان موازين

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تحيي اليوم السبت الموافق 28 يونيو؛ حفل ختام الدورة الـ20 من مهرجان موازين مع المايسترو مدحت خميس والفرقة الموسيقية؛ وذلك بعد غياب دام تسع سنوات عن المهرجان منذ آخر مشاركة لها في عام 2016.

ومن المقرر أن تطرب شيرين جمهورها خلال الحفل بباقة متنوعة بين أغانيها القديمة والحديثة.

مهرجان موازين يجمع نجوم الطرب في الوطن العربي

يُذكر أنه انطلقت الدورة العشرون من مهرجان موازين - إيقاعات العالم، التي تتواصل فعالياتها في الفترة من 19 إلى 28 من يونيو الجاري، في مدينة الرباط بالمغرب، وسط مشاركةٍ واسعةٍ لنجوم الغناء من الوطن العربي. وقد جرى الكشف عن نفاد تذاكر عددٍ من الحفلات؛ ليكون الجمهور على موعدٍ مع لحظاتٍ لا تُنسى من الغناء والطرب والموسيقى.

ويُشارك في الدورة الحالية من المهرجان، عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم: شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، راغب علامة، وائل جسار، ديانا حداد، روبي، زياد برجي وآخرون.

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