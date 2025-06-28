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ميرنا وليد - بيروت - أعلن النجمان الفرنسيان ماريون كوتيار وغِيّوم كانيه يوم الجمعة عن انفصالهما بالتراضي، وذلك في بيان تم إرساله إلى وكالة فرانس برس من خلال مصادر مقربة منهما.
وجاء في البيان: "بعد 18 عاماً من الحياة المشتركة، قرر ماريون كوتيار وغِيّوم كانيه إنهاء علاقتهما بالتراضي. هذا القرار تم اتخاذه بروح من التفاهم المتبادل".
وأضاف البيان أن "ماريون (49 عاماً) وغِيّوم (52 عاماً)، وهما والدان لطفلين، يعلنان هذا القرار لتجنب أي تكهنات أو شائعات غير دقيقة".
وأكد النجمان على رغبتهما في الحفاظ على خصوصيتهما، وخاصةً فيما يتعلق بحياة طفليهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 18 عاماً من الزواج.. نجمان يعلنان طلاقهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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