فنانة تتعرض لأزمة صحية خطيرة بسبب خطأ طبي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة إيناس عز الدين تفاصيل تعرضها لأزمة صحية خطيرة أدت لخضوعها لعملية دقيقة، وذلك بسبب خطأ طبي.

وكتبت إيناس عبر حسابها الخاص تعليق مرفق بصورة وقالت: "عملية عاجلة في عيني وانا عندي فوبيا من عمليات العيون و فكرة اني اشوف بيحصل ايه في عيني حتى لو تحت التخدير مخلياني جسمي بينتفض والله دخلت جراحات كتير بس ببنج كلي و ما عنديش فوبيا من الجراحات عموماً الا في العين فكرة جراحة وانا صاحية ومفتحة و في عيني واشوف الابر و كل حاجة بتدخل في عيني مموتاني

ادعولي تعدي على خير و ربنا يقويني لان فعلاً مش قادرة اوصف الحالة اللي انا فيها وكل ده بسبب خطأ طبي و متابعة خاطئة كمان و تثبيت من الدكتورة وفي المتابعة تقولي عينك زي الفل و بتتحسن والجرح قفل وهي بتتدهور يوم بعد يوم من مشكلة بسيطة بشهادة كل الدكاترة يدوب محتاجة قطرة و مضاد حيوي و يومين راحة و ابقى زي الفل لجرح وصل ل ٤ مل و لعملية و تليف في جزء من الملتحمة و قص و خياطة و ليلة كبيرة بلا داعي".

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