ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان اللبناني القدير رجا بدر، وهو بزيارة لأرض وطنه بعد سنوات كثيرة من الهجرة والغياب.

وقد وصل صاحب أغنية "جاي جاي"، غلى جانب الفنانة اللبنانية جورجيت صايغ من كندا إلى لبنان، حتى يُكرم في مهرجان الزمن الجميل.

ورجا بدر هو ممثل ومطرب لبناني، قدم حوالي 50 أغنية وعدة مسرحيات مع مسرح الرحباني وآخرين.

أول مسرحية ظهر فيها كانت على مسرح الأخوين عاصي ومنصور الرحباني، وكانت مسرحية ميس الريم في عام 1975، وذلك بدور الميكانيكي نعمان.

ثم ظهر في عدة مسرحيات أخرى مثل مسرحية لولو (1974) وبترا (1977).

كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات طويلة من الغياب والهجرة.. فنان قدير في زيارة إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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