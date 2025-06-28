دليلك لإختيار النظارات الشمسية المثالية هذا الصيف!

ميرنا وليد - بيروت - لتكتمل إطلالتك الصيفية، لا بد من تنسيق الإكسسوارات المناسبة، ومن أبرزها النظارات الشمسية.

تقدم الدور العالمية تصاميم متنوعة، وقد بدأت النظارات الكبيرة تهيمن على الموضة بعد أن كانت الصغيرة رائجة في الصيف الماضي. اعتمدتها النجمات في مختلف إطلالاتهن اليومية، من حضور عروض الأزياء إلى زيارات المطاعم وحتى وقت الاستجمام قرب حوض السباحة.

النظارات الكبيرة كانت حاضرة في مجموعات ربيع وصيف 2025، وتستمر في مجموعات ريزورت 2026، مما يعني أنها ستظل جزءًا من الموضة في الشتاء المقبل، وتضيف لمسات رائعة مع إكسسوارات مثل قبعات الصوف والأوشحة الكبيرة.

لكن رغم جاذبيتها، يجب اختيار النظارات بما يتناسب مع شكل وجهك. فإذا كان وجهك صغيرًا، يفضل تجنبها، وإذا كان أكبر، اختاري ما يعزز توازن ملامحك.