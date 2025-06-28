شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية محبى الفنون الجميلة تقيم ليلة فى حب سميحة أيوب 3 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام يوم الخميس المقبل 3 يوليو ليلة في حب سيدة المسرح سميحة أيوب، والتي توفيت الشهر الماضى، وذلك في جمعية محبى الفنون الجميلة، ويدير اللقاء محمد نوار، ومن المقرر أن يتحدث كل من: الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، الفنانة القديرة مديحة حمدى، الناقد الكبير د .عمرو دوارة، يدير اللقاء محمد نوار، ويبدأ اللقاء يبدأ فى تمام السابعة.

ولدت سميحة أيوب في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، وأحبت الفن منذ بدايتها، ما دفعها للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث درست على يد كبار المخرجين والأساتذة، ومنهم زكي طليمات.

كانت البداية الحقيقية لسميحة أيوب على خشبة المسرح، حيث وجدت نفسها في أدوار تميزت بالعمق والقوة، وقدمت أعمالاً شكلت جزءًا أساسيًا من تاريخ المسرح العربي، من أشهر مسرحياتها: سكة السلامة وغيرها.

كما تولت إدارة المسرح القومي لسنوات، حيث ساهمت في إثراء المسرح المصري بنصوص جادة وإخراج احترافي، ودفعت بالكثير من المواهب إلى الساحة.

رغم أن المسرح كان مملكتها الأولى، فإن سميحة أيوب لم تغفل الدراما التلفزيونية، فشاركت في العديد من الأعمال الناجحة التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور.

وقد تميزت نجوميتها بابتعادها عن الترند والضجة الإعلامية، بل على الموهبة الحقيقية والعمل الجاد، مما جعلها تحترم وتقدر من أجيال من الجمهور والفنانين.

تعتبر سميحة أيوب رمزًا من رموز الثقافة والفن في مصر والعالم العربي، امرأة استطاعت أن تفرض نفسها في زمن كان المجال الفني فيه شديد التنافس، فتركت إرثًا غنيًا بالأعمال التي تعيش في وجدان الجمهور العربي حتى اليوم.

