ميرنا وليد - بيروت - لم تكن الصحافية لورين سانشيز الوحيدة التي اختارت اللون الأبيض عندما أعلنت ارتباطها بصاحب شركة جيف بيزوس.

في صور التُقطت عصر يوم الجمعة، ظهرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي كايلي جينر، البالغة من العمر 27 عامًا، وهي تصعد إلى قاربٍ مرتدية فستانًا أبيض عاجيًا. ويُعتبر ارتداء هذا اللون غير مناسب في حفلات الزفاف، حتى في مدينة مثل البندقية في إيطاليا.

مجلة InStyle انتقدت جينر بسبب "تجاوزها لقاعدة أساسية لحضور حفلات الزفاف"، ووصفت فستانها بـ"الفستان الأبيض الكريمي الذي يتميز بفتحة صدر منخفضة جريئة، وأشرطة رفيعة، إضافة إلى تفاصيل فيونكة سوداء ولمسات من الدانتيل في كافة الأنحاء، وصدرية مشد، مع ظلال جذابة".

كانت هذه تفاصيل خبر غضب بعد ارتكاب كايلي جينر خطأً فادحاً في حفل زفاف جيف بيزوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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