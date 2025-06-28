نوال الزغبي تتحدث عن خضوعها لعملية جراحية صعبة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية بوسي شلبي الجمهور صورة لها برفقة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، كاشفة من خلالها خضوعها لعملية جراحية دقيقة.

وعلقت بوسي على المنشور قائلة: "الحمدلله على السلامة"، لترد عليها نوال قائلة أن العملية لم تكن بسيطة، ولكنها بخير الآن دون أن تكشف تفاصيل إضافية.

وكانت نوال قد أعلنت انها اتخذت قرار تأجيل إصدار أغنيتها الجديدة "أجي بالدلع"، وهي ثالث أغنية من ألبومها المرتقب، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.

وكشفت الزغبي عن قرارها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتبت: "هوّي المفروض اليوم تنزل أغنية أجي بالدلع! بس حبيت أجّل كم يوم كرمال الوضع الأمني والسياسة".



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