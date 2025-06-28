طليقة حسن شاكوش تكسب جولة جديدة.. وهذا ما استحوذت عليه

ميرنا وليد - بيروت - كشف المستشار ياسر قنطوش، محامي ريم طارق، عن بدء الإجراءات الخاصة بحجز فيلا طليقها، مغني المهرجانات حسن شاكوش، لتنفيذ الحكم الصادر ضده بإلزامه دفع مبلغ 960 ألف جنيه كنفقة عدة ومتعة.



وأكد قنطوش أنهم قد تسلموا الصيغة التنفيذية للحكم النهائي الصادر من محكمة الأسرة بأكتوبر، وأنهم بدأوا في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الحجز على فيلا شاكوش في دائرة قسم أكتوبر أول. وتتم الإجراءات من خلال قسم الشرطة، حيث يصدر محضر التنفيذ من النيابة المختصة، وتقوم قوة من تنفيذ الأحكام بالتوجه إلى الفيلا لتنفيذ قرار الحجز.

وكانت محكمة الأسرة بأكتوبر قد أيدت حكم محكمة أول درجة، الذي قضى بإلزام حسن شاكوش بدفع 960 ألف جنيه كنفقة عدة ومتعة لطليقته ريم طارق بعد انفصالهما.

وقد جاء هذا القرار عقب دعوى رفعتها ريم طارق طالبت فيها بزيادة المبلغ الذي حصلت عليه سابقًا، مؤكدة أن المبلغ السابق لا يفي باحتياجاتها. وبعد إعادة النظر في القضية، أصدرت المحكمة حكمًا يلزم شاكوش بدفع النفقة.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر كانت قد أصدرت حكمًا سابقًا يقضي بإلزام حسن شاكوش بدفع 20 ألف جنيه شهريًا كنفقة لريم طارق.