بعد زواج دام 7 سنوات.. عبير صبري تعلن طلاقها رسمياً

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية عبير صبري طلاقها رسمياً عن زوجها المحامي المصري أيمن البياع، بعد زواج دام قرابة الـ 7 سنوات.

وشاركت عبير صبري الجمهور صورة كشفت من خلالها عن الخبر، وكتبت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من العشرة الطيبة، وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم. اتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائماَ مصدر أمان لي وقوة".

وتصدّر اسم عبير صبري قوائم الترند على منصات التواصل، وعبّر عدد كبير من المتابعين عن دهشتهم من الخبر، خصوصاً في ظل حديثها المتكرر في لقاءات إعلامية، عن قوة علاقتها بزوجها وعمق التفاهم بينهما.

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