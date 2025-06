ليلة حماسية من الرياض: نزالات “سماك داون” تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير

شهدت العاصمة السعودية الرياض ليلة من أكثر ليالي المصارعة إثارة وتشويقًا، حيث احتضنت “المملكة أرينا” عرض “سماك داون” ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٥، وسط حضور جماهيري كبير امتلأت به المدرجات، في مشهد يؤكد شغف الجمهور في السعودية بعالم WWE.

وبدأ العرض مساء الجمعة بلحظة مفاجئة، حين دوى تصفيق الجماهير إثر دخول النجمين كودي رودز وراندي أورتن، تمهيدًا لنزالهما المرتقب غدًا في ليلة الأبطال. إذ خاطب أورتن الجمهور قائلاً: “أتشرف بتواجدي في بلدكم، أنتم شعب عظيم وتملكون ثقافة رائعة”، مضيفًا: “السعودية مذهلة، ففي كل مرة أقطع فيها ١٥ ساعة للوصول إليها، أشعر بسعادة أكبر من المرة السابقة”.

وعلى صعيد المنافسات، احتدم الصراع في ثلاث مواجهات نارية تُوّج خلالها الفائزون بالألقاب. ففي بطولة WWE للسيدات، تألقت النجمة جوليا وتوجت بلقب الولايات المتحدة الأميركية للسيدات بعد فوز مستحق على زيلينا فيغا، في نزال جمع بين خبرة فيغا وتألق جوليا التي تُوجت باللقب للمرة الثالثة في مسيرتها.

وفي واحدة من أكثر المواجهات عنفًا في العرض، حافظت تيفاني ستراتون على لقبها في نزال “Last Woman Standing” ضد نيا جاكس، بعد صراع محتدم امتد لأسابيع، حيث كانت المواجهة مليئة بالدمار بجانب الحلبة.

وفي منافسات الفرق الزوجية، دخل فريق “ذا ستريت بروفيتس” للدفاع عن ألقابه ضد “ذا وايت سيكس” في مواجهة مشحونة بالندية. لكن النزال انتهى من دون فائز بعد فوضى عارمة اجتاحت الحلبة، ليحافظ “ذا ستريت بروفيتس” على ألقابهم وسط توقعات بمواجهة إعادة قريبة.

وحقق الثنائي أندريا ورينا فكليس فوزًا لافتًا على فريق “دي أي وي”، في نزال شهد تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، حيث قدّم الفريق الأبيض أداءً قويًا أنهاه بحركة ختامية ألهبت المدرجات.

وضمن المواجهات نال النجم الصاعد جي سي ماتيو فوزاً مستحقاً على المخضرم جيمي أوسو، في نزال أثبت فيه ماتيو أنه رقم صعب قادم في مستقبل WWE، بعد أن تصدّى بذكاء لهجمات أوسو، ليقتنص فوزًا مهماً وسط صيحات الإعجاب في “المملكة أرينا”.

إلى ذلك، تتجه الأنظار اليوم (السبت) إلى ليلة حاسمة من عروض WWE في الرياض، حيث تستكمل مواجهات كبرى ضمن أحداث بطولة “King and Queen of the Ring“. وتشهد الليلة المنتظرة نزالاً على بطولة WWE بلا منازع بين الأسطورتين جون سينا وسي إم بانك، في مواجهة تعيد ذكريات الصراعات التاريخية.

كما يتواجه كودي رودز وراندي أورتن في نهائي بطولة “ملك الحلبة”، في حين تتصارع جايد كارجيل مع النجمة اليابانية أسوكا في نهائي “ملكة الحلبة”.

وتشتد المنافسة على بطولة الولايات المتحدة بمواجهة قوية بين جاكوب فاتو وسولو سيكوا، بينما تخوض النجمتان ريا ريبلي وراكيل رودريغيز نزالاً من نوع “ستريت فايت”، وتُختتم النزالات بنزال سامي زين ضد كاريون كروس في لقاء منتظر.