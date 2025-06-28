بسبب “حلم أشرف” إيقاف تصوير مسلسل “بلا جذور”

قرّرت الكاتبة التّركيّة، سما أرغينيكون، إيقاف العمل موقّتًا على مسلسلها المنتظر “بلا جذور” (Köksüz) وذلك بعد ملاحظتها تشابهًا في بعض المفاهيم الأساسيّة مع مسلسل “حلم أشرف” (Eşref Rüya).

وفي خطوة جديدة، باشرت أرغينيكون كتابة سيناريو مسلسل جديد يحمل عنوان “المحتالون” (Sahtekârlar)، من إنتاج شركة “القمر”، والمقرّر عرضه في الموسم القادم عبر قناة NOW.

المسلسل من إخراج علي بيلغين، المعروف بأعماله الناجحة مثل “القضاء”، “الغراب”، “جسور والجميلة” و”جرائم صغيرة”.

وقد تمّ ترشيح الممثّلة هلال ألتنبيليك لبطولة العمل، بعد توقيعها عقدًا مع شركة Ay Yapım، بينما تجري مفاوضات حاليًّا مع نجمَين بارزَين هما كنان إميرزالي أوغلو وكان أورغانجي أوغلو لتقاسم دور البطولة.

تُعرف سما أرغينيكون بسجلّها الحافل في كتابة أشهر الأعمال التّركيّة مثل “القبضاي”، “العشق الأسود”، “حبّ أبيض وأسود”، “جولبيري”، “زمهرير” و”القضاء”.