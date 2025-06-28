ملك أحمد زاهر تخوض أولى تجاربها في الإخراج.. ورسالة مؤثرة من والدتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 07:19 مساءً - تخوض ملك أحمد زاهر، تجربة فنية جديدة، بعيداً عن التمثيل، حيث تُقدم مشروعها الفني الأول كمُخرجة لفيلمٍ جديد، بالتعاون مع فريق أكاديمي، يحمل اسم "شنطة سفر"، ومن المقرر طرحه قريباً عبر إحدى المنصات، إذ جرى إطلاق البوستر الرسمي للعمل قبل ساعاتٍ.

هدى زاهر تدعم ابنتها ملك: "عقبال ما أشوفك بتخرجي لأكبر النجوم"

وحرصت مدربة التمثيل هدى زاهر، على دعم ابنتها "ملك" في أولى تجاربها بعالم الإخراج، حيث شاركت عبر خاصية الـ"ستوري" على "إنستغرام"، البوستر الرسمي للفيلم، وعلقت عليه بقولها: "ما شاء الله تبارك الرحمن.. ألف مبروك يا مخرجة يا شاطرة أوي، شهادتي فيكي مجروحة، بس إنّ شاء الله هتكون مفاجأة جديدة عنك للناس، ملك مخرجة شاطرة جداً جداً وعقبال ما أشوفك بتخرجي لأكبر النجوم وأهم الأعمال".

صُنّاع فيلم "شنطة سفر"

فيلم "شنطة سفر" إخراج ملك زاهر، والتي شاركت في تأليفه أيضاً مع مريم طارق، ومنتج منفذ ليلى أحمد زاهر، ومخرج منفذ جنا حازم وسلمى العراقي، ومدير تصوير جمال الغربي.

https://www.instagram.com/p/DLcde32oY_E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLcde32oY_E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLcde32oY_E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أحمد زاهر ووفاء عامر يدعمان "شنطة سفر"

"شنطة سفر" هو مبادرة للمُغتربين، أطلقها مجموعة من الشباب الأكاديمي، تحمل شعار "صوت كل مغترب ومغتربة"، حيث دعمها عدد من نجوم الفن والإعلام، لعل أبرزهم الفنان أحمد زاهر، الذي ظهر في مقطع فيديو، وقال: "(شنطة سفر) مبادرة إنسانية بتشتغل في صمت، بس بتغير حياة ناس كتير أوي، كل الشكر لفريق العمل، وكل الدعم لمشروع هيرجع الكرامة تاني لأهلها".

أما الفنانة وفاء عامر، قالت: "فخورة جداً بمشروع شنطة سفر، فكّر فيها شباب واعد، برافو عليكم، المشروع ده لمساعدة كل حد ساب وطنه وجِه للأم العظيمة مصر اللي فاتحة إيدها لكل الناس وفيها كل الجنسيات، عشان إحساسهم بالأمان، (شنطة سفر) لطالب علم، طالب علاج، لطالب إحساس بالأمان، عشان كده أنا بحييهم.. أنتم شباب بكرة".

View this post on Instagram A post shared by Shantet Safar-شنطة سفر (@shantet.safar1)

مرض ملك أحمد زاهر

وكانت ملك زاهر، قد تعرضت لوعكة صحية شديدة مطلع الشهر الجاري، وتم احتجازها بالمستشفى لعدة أيام، وسط غموض شديد لتشخيص الحالة في البداية، وسط حالة من القلق الشديد، حيث وجهت رسالة لجمهورها بعد تعافيها، بقولها: "أنا والله ما كنت متوقعة كل اللي حاصل ده، أنا لما حبيت أشارك حالتي الصحية كان عشان أنا كنت مخضوضة جداً على نفسي، وفكرة إن لا أنا ولا الدكاترة حتى عارفين أنا عندي إيه كانت رعباني، وكنت محتاجة بس أوصلكم إني حياتي فيها الحلو وفيها الوحش، وقلت في الاستوري إن الموضوع مش الغرض منه القلق، وإني مش عايزة حد يقلق عليّا أنا كويسة، وكده كده أحسن من غيري، وعندي يقين في ربنا أنه هيقومني بالسلامة، وإن شاء الله تبقى حاجة بسيطة، بس من خضِّتي كتبت مع إن دي مش طبيعتي إني أشارك الحاجات السلبية عموماً".

توجهت ملك زاهر، بالشكر لكل محبيها الذين حرصوا على متابعة حالتها الصحية وتابعت حديثها قائلة: "هي حساسية شديدة في الدم والموضوع critical شوية بس أنا مطمنة، أنا بخف وبتحسن كل يوم الحمد لله والشكر لله، ومفيش حاجة خطيرة بإذن الله، وأنا آسفة لو كنت قلقتكم بس ده مكنش الغرض أبداً، والله شكراً من كل قلبي على الحب ده، أنا عرفت غلاوتي عندكم وعند كل اللي حواليّا.. بشكركم من قلبي".

للمزيد.. بعد شفائها.. هكذا بدت ملك أحمد زاهر في أحدث ظهور لها!

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"