غادة عادل تنوي الخضوع لجراحة تجميلية في الوجه: عاوزة يبقى شكلي حلو

غادة عادل: "كل الناس بقت تعمل عمليات تجميل"

غادة عادل: "أنزعج من وجود ديفوهات في وجهي"

غادة عادل: "عاوزة أرجع زي زمان"

غادة عادل تستعد لـ"وتر حساس 2"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 07:19 مساءً - تخضع الفنانة، لجراحة تجميلية في الوجه خلال الساعات القليلة المُقبلة، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع استعدادها لتقديم الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس" بالمشاركة مع عددٍ كبير من النجوم، والمُقرر تصويره قريباً، قائلة: "عاوزة يبقى شكلي حلو".وظهرت غادة عادل، في مقطع فيديو، قبيل ساعات من إجرائها لـ عملية التجميل، وذلك في حديثٍ قصير مع الطبيب المعالج، حيث أبدت معاناتها مع بعض المشاكل التي ظهرت في وجهها خصوصاً مع التقدم في العمر، إذ قررت أخيراً الخضوع للجراحات التجميلية، قائلة: "حسيت إنّ كل الناس بقت بتعمل كده، ولو دي حاجة تخليني مستريحة ومبسوطة، يبقى ليه لأ؟!".وأوضحت أنها لا تستقر بعد على المناطق التي تريد تجميلها في وجهها، لذا تركت الأمر للطبيب المعالج، متابعة بقولها: "عاوزة المشاكل اللي مضايقاني تشوفها وتحلها، بحس رقبتي والخدود فيهم مشاكل، عاوزة يبقى شكلي حلو، مش عارفة أعمل ايه بالظبط وايه المفروض اللي يتعمل، بس عاوزة أحس إن أنا ميكونش عندي المشاكل اللي مضايقاني، والديفوهات اللي بشوفها وأنا بشتغل".وأضافت: "مش قصدي أصغر نفسي ولا أبقى صغيرة، كل الناس عارفة أنا مين وأولادي مين، لكن أوقات أحس إن فيه حتة من وشي نازلة وتضايقني في الشغل، ولو مش نايمة كويس أحس إن وشي واقع.. أكيد أنا دلوقتي مش زي زمان، لكن عاوزة أرجع زي زمان".يذكر أنّ، تستعد خلال الفترة المقبلة، لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، بدلاً من الفنانة صبا مبارك التي قدّمت بطولة الجزء الأول، حيث اعتذرت لانشغالها بأعمال فنية أخرى، حسبما أوضحت قبل أيام بقولها: "حبايبي، ألف مبروك على الجزء الجديد، وعلشان الأسئلة الكتير، أنا طبعاً بحب وتر حساس، ونفسي المشروع يفضل مكمل بنجاح كبير، وللأسف إني مرتبطة بأكثر من عمل قادم من السنة اللي فاتت".

وتابعت صبا مبارك:"تنسيق الوقت مع هذه الارتباطات كان مستحيلاً، ودا السبب اللى مخلانيش أعرف أكمل الجزء الجديد". ووجهت رسالة إلى غادة عادل بطلة العمل وقالت: "بس متأكدة كالعادة هتعملي مسلسل حلو وناجح ومبروك لأختي وحبيبتي، وبحبكوا جداً كلكو".

قصة مسلسل "وتر حساس"

مسلسل "وتر حساس"، الجزء الأول، دارت أحداثه حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هنّ: صبا مبارك؛ التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم؛ التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم؛ التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.

مسلسل "وتر حساس" تم عرضه في 45 حلقة، وجاء من بطولة: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبد النبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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