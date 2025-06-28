انفصال عبير صبري عن أيمن البياع بعد زواج 7 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 07:19 مساءً - انفصلت الفنانة عبير صبري عن زوجها المحامي أيمن البياع بعد زواج دام 7 سنوات، حيث تم الانفصال في هدوء تام وباحترام متبادل بين الطرفين، وذلك حسب ما أعلنته الفنانة عبير صبري عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

عبير صبري تُعلن انفصالها رسمياً

وجاء إعلان عبير صبري للخبر كالتالي: "أُعلن انفصالي عن زوجي بعد سبع سنوات من الزواج والعشرة الطيبة.. وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم.. وأتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة".

وأضافت موجه حديثها لجمهورها ومحبيها: "محبتكم دائماً مصدر أمان لي وقوة.. عبير صبري".

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يُذكر أن عبير صبري تزوجت من المحامي أيمن البياع أواخر شهر يوليو من عام 2018، داخل القنصلية المصرية في مدينة دبي، بعد قصة حب جمعتهما، وظهرا منذ ذلك الحين سوياً في المهرجانات السينمائية وعلى السجادة الحمراء، وكذلك المناسبات الاجتماعية، التي تحضرها عبير، كما كانت تُشارك جمهورها لحظاتها مع زوجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

عبير صبري وزوجها لم يظهرا سوياً منذ أشهر

وشهدت الأشهر الماضية عدم ظهور عبير صبري مع زوجها في الأحداث الفنية مثل مهرجان القاهرة السينمائي وأيضاً تكريمها في أكثر من حفل فني، وكان آخر ظهور معاً على السوشيال ميديا في أغسطس 2024؛ احتفالاً بيوم ميلاد أيمن البياع، حيث نشرت عبير مجموعة من الصور التي جمعتهما وعلَّقت عليها: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي سنة كلها صحه ورزق وسعادة وراحه بال ورضا ربنا.. ربنا يخليك ليا دايماً، بحبك".

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عبير صبري: "زوجي صعب يخوني لأني مالية عينه"

وفي لقاءٍ سابق، تحدثت عبير صبري عن زواجهما، حيث كشفت أنها تزوجت دون مهر أو مؤخر إذ وقعت في غرامه من النظرة الأولى، وأوضحت قائلة: "اتجوزنا في السفارة ومفيش مهر ولا مؤخر، وكتبنا في عقد الزواج مصحف ومفيش مؤخر، لأن الناس لما بتسيب بعض مبتكونش الفلوس أهم حاجة، لو أنا زعلانة مش هيبقى فارق معايا الفلوس".

وتابعت عبير صبري: "زوجي يعيش حالياً في دبي وأطول مدة غاب عنها فيها من شهرين إلى شهرين ونصف الشهر، لأني بكون مرتبطة بتصوير في مصر وهو أيضاً لديه ارتباطات بقضايا في مكتبه، وأنا أثق في زوجي ولو هيتجوز عليا أسيبه على طول، وأنا دلوقتي أنا زوجته الوحيدة حالياً، وأشك أنه يعمل كده ومفيش سبب يعمل كده وأنا مالية عينه وكل شيء بحياته وسادة كل الفراغات".

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عبير صبري تستأنف تصوير "زمالك بولاق"‏

وعلى المستوى العملي تستأنف عبير صبري خلال الأسابيع المقبلة، تصوير مشاهدها في مسلسل "زمالك بولاق" المكون من 15 حلقة، والذي تتقاسم بطولته مع خالد الصاوي، وباسم سمرة، وتجسد خلال الأحداث شخصية سيدة متزوجة من خالدالصاوي، والعمل يشارك في بطولته إنتصار، تيام مصطفى قمر، وهو من تأليف إسلام شتا، وإخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

مشاركات عبير صبري بدراما رمضان 2025‏

يُذكر أن عبير صبري شاركت في موسم دراما رمضان 2025 خلال مسلسلين الأول هو: "الحلانجي" من بطولة محمد رجب، آيتن عامر، دانا حلبي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، هالة فاخر، وإخراج معتز حسام، والثاني "وش سعد"، الذي ضم مجموعة من الفنانين الإماراتيين والمصريين منهم آيتن عامر، عبير صبري، مصطفى أبو سريع، صلاح عبدالله.

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