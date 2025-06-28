شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 11.. أسماء أبو اليزيد تنجب طفلة وأحمد مجدي يزورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 11 من مسلسل فات الميعاد العديد من الأحداث، إذ تحاول بسمة (أسماء أبو اليزيد) الخروج من مأزق دعوى الطاعة التي رفعها ضدها زوجها مسعد (أحمد مجدي) عند محاولتها الطلاق أو الخلع منه.

كما تشهد الأحداث تعب بسمة المفاجئ أثناء حديثها مع والدها، لتتفاجأ أنها على وشك الولادة، ليذهبوا إلى المستشفى، وبالفعل تلد بسمة طفلة، ويقوم شقيقها عمر بالاتصال بـ مسعد، ليعرفه بولادة بسمة، وبالفعل يأتي إلى المستشفى لرؤية ابنته.



فات الميعاد

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.