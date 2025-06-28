شكرا لقرائتكم خبر عن العرض العالمى الأول لفيلم "موسكو كايرو" يجمع صُنّاع الفن من مصر وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أمسية احتفالية استثنائية، شهدت العاصمة الروسية موسكو العرض العالمى الأول للفيلم المصرى الروسى المشترك "موسكو كايرو"، من إنتاج شركة "كرى إيكو للإنتاج الفني" (مقرها دبى – الإمارات)، وإخراج المخرج المصرى خالد مهران، وذلك فى صالة العرض الفاخرة، "خمس نجوم على سمولينسكايا" – ساحة سمولينسكايا 5، الطابق الرابع.

حضر العرض عدد من الشخصيات البارزة فى مجال السينما والثقافة، من بينهم المخرج خالد مهران، والمنتجة إنعام التونسي، وأبطال الفيلم الروسيات اللاتى سعدن بجمال الفيلم والذى اعتبرنه نقلة لهن فى الدخول إلى سينما المصريين، والكاتبة الروسية صاحبة الرواية الأصلية إلينا سربرياكوڤا، إلى جانب نخبة من الفنانين والمنتجين وأصحاب شركات التوزيع الروسية، الذين وصفوا العرض بأنه "حدث تاريخى غير مسبوق يجمع بين الشرق والغرب على شاشة واحدة".

الفيلم مستوحى من الرواية الروسية الشهيرة "ابتسم.. أنت فى مصر!" للكاتبة إلينا سربرياكوڤا، والتى لاقت رواجًا واسعًا فى روسيا خلال السنوات الماضية، وتحكى القصة عن خمس فتيات روسيات يقررن الهروب من أجواء التفكك والاضطراب بعد انهيار الاتحاد السوفيتى فى أوائل التسعينات، ويشدن الرحال إلى مصر بحثًا عن الأمان، والحرية، وبداية جديدة.

يمزج الفيلم بين التراجيديا والدراما الإنسانية فى إطار بصرى مبهر يعكس روح التسعينات، ويقدم صورة فنية راقية للعلاقة الثقافية بين روسيا ومصر.

ويشارك فى بطولة الفيلم باقة مميزة من النجوم الروس والعرب، أبرزهم:

• النجمة الروسية Ekaterina Kovalchuk

• Arina Volkova

• Maria Rival

• Poplina Grents

• Anastasiya Akatova

ومن الجانب العربي:

• منذر رياحنة

• ياسر الطوبجي

• أحمد عزمي

• محمد نور

• أحمد جمال سعيد

• أيمن منصور

• نادر أبو الليف (فى تجربة تمثيلية وغنائية مختلفة)

وقد نال الفيلم إشادات حارة بعد عرضه، حيث عبّر الحاضرون عن انبهارهم بالإخراج الجريء، والمعالجة السينمائية الراقية التى حافظت على الطابع الروسى للمصدر الأصلي، ودمجت الروح المصرية بحس إنسانى عميق.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم فى عدد من المهرجانات الدولية قبل طرحه بدور العرض فى مصر والإمارات وعدد من الدول العربية والأوروبية، وسط توقعات بأن يكون علامة فارقة فى التعاون الثقافى السينمائى بين موسكو والقاهرة.



العرض العالمى الأول لفيلم موسكو كايرو (1)



العرض العالمى الأول لفيلم موسكو كايرو (2)



العرض العالمى الأول لفيلم موسكو كايرو (3)



العرض العالمى الأول لفيلم موسكو كايرو (4)