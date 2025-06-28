شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كايروكي يحيي حفلاً غنائيًا اليوم باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق كايروكي لإحياء حفل غنائي اليوم السبت فى استاد القاهرة، حيث يعد الحفل النسخة السادسة من حفلات "امباير"، ويقدم الفريق خلال الحفل باقة مميزة من أغانيهم التي يتفاعل معها الجمهور، وكانت شركة تذكرتي أعلنت عن انتهاء كافة تذاكر الحفل.

كما يحيى فريق كايروكى حفلاً غنائيًا آخر فى لبنان، يوم 11 يوليو الشهر المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم.

وكانت آخر أعمال أمير عيد هو ميني ألبوم "روكسى" وطرحه فى موسم الصيف الماضي، حيث ضم 5 أغاني تم طرحها من خلال 3 فصول لعرض الحكاية، الفصل الأول وفيه الأغنية الأولى "حاجات جوايا"، والأغنية الثانية "اسمك إيه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف.

