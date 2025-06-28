الفنانة المغربية تيليلا: في "Beaucoup" أخاطب كل من يحمل المشاعر والأحاسيس..

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 05:52 مساءً - بقالب فني مميز، تطل "تيليلا" الفنانة العالمية ذات الأصول المغربية؛ لتقول للعالم "Je t'aime Beaucoup"، أي "أحبك جداً" باللغة الفرنسية. هذه الأغنية المنفردة الجديدة التي تمتزج فيها اللغات المختلفة، تعكس صورة ساحرة عن الفنانة الشابة التي اختارت الحرية رسالة ومساراً واسماً فنياً.

وبخلفية ثقافية متنوعة وغنية ووعي فني عالٍ، تسجل تيليلا دخولها الجديد إلى الساحة، ومصدر إلهامها المرأة الجريئة الواثقة بنفسها، الفخورة بثقافتها، والمنفتحة على العالم.

"الخليج 365" حاورت الفنانة "تيليلا"، وغاصت معها في أعماق هذا المشروع الفني الجديد، وجوانب أخرى من شخصيتها وثقافتها وتطلعاتها المستقبلية.

حوار: عبير بو حمدان

الصور: من الفنانة تيليلا

التعبير عن الحب..

الفنانة تيليلا

دخول جديد مميز للساحة الفنية سجلتِه بأغنيتكِ المنفردة الجديدة "Beaucoup"، أخبرينا المزيد عن هذا المشروع ونقاط قوته؟

هذه الأغنية تعني الكثير بالنسبة لي؛ فهي وُلدت من حالة عاطفية بسيطة، لكن موجودة في العالم أجمع، التعبير عن الحب من دون الحاجة إلى قول ذلك بالطريقة المعتادة. أردتُ أن أمزج في هذه الأغنية بين الرقة والقوة، والجرأة والنعومة، وكأنها إعلان حب وتعبير عن الذات في الوقت نفسه. كل شيء صُمم لينقل طاقة صادقة وعفوية تعكس هويتي، إن كان الفيديو، أو الأسلوب الموسيقي، أو الكلمات.

لمن تقول تيليلا Je t'aime beaucoup؟

أتوجه بالأغنية لكل من ألهمني، وآذاني، ودعمني، وأثر فيَّ، للحب بجميع أشكاله، وأيضاً لنفسي. كلمة "أحبك" التي تُهديها للآخرين، يجب أن تقولها أيضاً لنفسك، من المهم أن تُذكِّر نفسك بذلك الحب دوماً.

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ما الذي يعنيه استخدام لغات متعددة في أغنية واحدة؟ ومن جمهورك المستهدف؟

التنقل بين اللغات يعكس شخصيتي؛ أفكر بلغات متعددة، وأحلم بلغات متعددة. الغناء بالفرنسية والإنجليزية والعربية أمر طبيعي بالنسبة لي. يسمح لي بالوصول إلى تأثيرات عاطفية مختلفة، وبناء جسور بين الثقافات. لا أستهدف جمهوراً معيناً: أخاطب كل من يحمل المشاعر والأحاسيس.

أريد أن ترى الفتيات المغربيات أنفسهن من خلالي..

الفنانة تيليلا

تظهرين في الفيديو بمظهر المرأة القوية والجريئة والرومانسية والمرحة في الوقت نفسه، هذا المزيج إلى أي مدى يشبه المرأة في العالم العربي؟

يشبهها كثيراً بالتأكيد؛ فالمرأة العربية ليست صورة نمطية ثابتة، بل متعددة الجوانب، ودائمة التطور، وتُعيد تعريف نفسها كل يوم. يمكن أن تكون حساسة وقوية، مرحة وجادة، عاشقة ومستقلة، وأنا أحاول إظهار هذا التعقيد، وهذا الثراء، باحترام وحداثة.

أي صورة تريدين للعالم أن يراها عن المرأة المغربية؟

صورة امرأة حرة، فخور بثقافتها، منفتحة على العالم. امرأة مبدعة، وجريئة، تتقدم من دون أن تُنكر جذورها. كذلك أريد أن ترى الفتيات المغربيات أنفسهن من خلالي ويقلن لأنفسهن: "وأنا يمكنني إيصال صوتي أيضاً".

مساحة من الحرية المطلقة

الفنانة تيليلا

اسمك الفني يعني الحرية باللغة الأمازيغية؛ فما الذي تعنيه الحرية بالنسبة لكِ؟ وكيف يعكس هذا الاسم شخصيتك؟

الحرية، بالنسبة لي، هي القدرة على أن أكون ذاتي بالكامل، من دون خوف من أي حكم، وهي القدرة على الإبداع، والحب، والتعبير عن الذات، والاختيار. إنها مسار، وليست حالة ثابتة. اسمي الفني يُذكرني كل يوم بضرورة احترام هذه الحرية، لنفسي ولمن لم ينعموا بها بعد، أعتقد أنه يُناسبني تماماً، نعم.

الموسيقى متنفس للشباب اليوم لإيصال رسائلهم ووجهات نظرهم، تيليلا الشابة ما الذي أرادت قوله من خلال فنها المختلف؟

من خلال فني أريد أن أقول للجيل الشاب وخاصةً الفتيات، أن لديهن الحق في التعبير عن أنفسهن، وفي اختبار المشاعر والحب ورسم الأحلام. فني هو طريقة للقول: "أنا هنا، ولديَّ ما أشاركه". لسنا مجبرين على التكيف مع القوالب المعتادة أو التقيد بالقواعد الصارمة، والموسيقى، بالنسبة لي، مساحة من الحرية المطلقة.

العربية لغة شعرية موسيقية قوية..

الفنانة تيليلا

تتقنين لغات عديدة لكن حدثينا عن مكانة اللغة العربية في مشاريعك الفنية؟

العربية لغة أعدت اكتشافها أحياناً مع الوقت. إنها لغة شعرية، موسيقية، قوية. تُعيدني إلى قصتي، وإلى أصولي. أريدها أن تعيش في أغنياتي، إلى جانب اللغات الأخرى التي أتحدثها؛ فلكل منها لونها الخاص.

الموسيقى المعاصرة باتت مفتوحة الأفق، والتميز فيها بات يحتاج لعناصر قوية جداً؛ فبأي عناصر تنافس تيليلا اليوم؟

أعتقد أن التنوع الثقافي الذي أمتلكه هو أعظم نقاط قوتي؛ فأنا قد نشأت بين لغات متعددة، وعوالم متعددة. أنا مغربية وفرنسية، ومواطنة عالمية. في موسيقاي، أعزف على أنماط موسيقية مختلفة موسيقى البوب، والسول، وقليل من الموسيقى الإلكترونية، وأحياناً موسيقى تقليدية. وأهم من ذلك كله؛ أن أروي قصصاً حقيقية بمشاعر صادقة.

هل لديك مشاريع أخرى قادمة؟

نعم، بالطبع؛ فهذه الأغنية جزء من عالم أوسع. وأعمل حالياً على ألبوم مُخطط له أن يصدر خلال العام المقبل، مع العديد من الفيديوهات الأخرى المُخطط لها بالفعل. هذه الأغنية هي بوابة، وخطوة أولى، وأسعى لمواصلة بناء هويتي الفنية، خطوة بخطوة، بأصالة وصدق وأدعوكم لاكتشاف جوهر هذا البيت الموسيقي بشكل تدريجي.



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