أحمد رمزي يكشف كواليس فيديو النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 05:52 مساءً - تحدث صانع المحتوى أحمد رمزي عن فيديو النجوم الذي حقق نجاحاً كبيراً وأثار تفاعلاً واسعاً عبر منصاته على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً، وذلك بعد مشاركة عدد كبير من النجوم فيه، من بينهم هشام ماجد، أحمد الفيشاوي، ويجز، وجيهان الشماشرجي.

كواليس فيديو النجوم

روى أحمد رمزي تفاصيل الفكرة خلال استضافته في برنامج معكم منى الشاذلي، وقال: "الفكرة جاتلي من أكتر من سنة وركنتها، بس رجعتلي تاني وكنت حاسس أنها مع شوية خيال ممكن تطلع بحاجة مختلفة"

وعن الطريقة التي تواصل بها مع النجوم لتنفيذ الفكرة قال: "أعرف ويجز شخصيًا، لكن ماكانش بيني وبين هشام ماجد أو جيهان الشماشرجي أو الأستاذ جمال العدل أي علاقة، قدرت أوصل لأرقامهم وبعتلهم الفكرة على واتساب، وشرحتلهم التفاصيل، وسألتهم إذا كانوا حابين يشاركوا، واتفاجئت إنهم رحبوا جدًا، وكلهم اتبسطوا لما شافوا النتيجة".

أكد أحمد رمزي أن أسرته وأصدقاءه يمثلون الداعم الأول له في أعماله، حيث يحرص على عرض أفكار الفيديوهات عليهم في بدايتها، ويأخذ بآرائهم واقتراحاتهم قبل تنفيذها. وأشار إلى أن أغلب من يظهرون في فيديوهاته هم من الدائرة المقربة له، سواء من العائلة أو الأصدقاء أو حتى أصدقاء الأصدقاء وأقاربهم.

من هو أحمد رمزي؟

درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان يشارك في بعض العروض المسرحية في بدايته، وعندما جاءت فترة انتشار فيروس كورونا في 2020 توقف المسرح، ومن هنا بدأت تجربته مع تقديم الفيديوهات، وكانت الفيديوهات تلقى مشاهدات من الأصدقاء والدائرة المقربة فقط، حتى قدم فيديو بعنوان: "ازاي تبقى مخرج مسرح في 7 خطوات"، ووقتها حقق ما يقرب من 50 ألف مشاهدة.

الفكرة التي كانت نقطة تحول في مشواره على السوشيال ميديا، عندما قدم فيديو فكرته قائمة على السخرية من لقاءات الفنانين مع الإعلامية منى الشاذلي، موضحاً أن الفيديو حقق وقتها مشاهدات تجاوزت الـ 2 مليون مشاهدة، ومن هنا بدأت صفحاته على السوشيال ميديا بانضمام متابعين إليها.

أحمد رمزي عمل كمخرج في برنامج الدحيح مع أحمد الغندور، وأخرج له ما يقرب 20 حلقة من البرنامج، بالإضافة إلى كتابته بعض الاسكتشات الكوميدية في البرنامج.

قد يعجبك فنانون جمعتهم الصداقة على مدار سنوات حياتهم.. تعرفوا إليهم

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».