مستقبل بلا مكاتب.. ماسك يتخيل عالمًا تديره الخوارزميات!

ميرنا وليد - بيروت - يعتقد الملياردير إيلون ماسك أن معظم الوظائف قد تختفي قريبًا.

و في التفاصيل، صرح إيلون ماسك أنه مع سرعة تطور الذكاء الاصطناعي، قد نصل إلى مرحلة يصبح فيها الحصول على وظيفة اختياريًا تمامًا. فبدلًا من العمل، يمكن للناس الحصول على أجر من خلال ما يشبه الدخل الأساسي الشامل، بتمويل من الإنتاجية التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

لكنه طرح أيضًا سؤالًا أعمق: "إذا كان بإمكان الحاسوب القيام بكل شيء بشكل أفضل منا، فما الذي يعطي حياتنا معنى؟".

سواء بدا ذلك مثيرًا أم مرعبًا، فهو مستقبل قد نحتاج إلى الاستعداد له.

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