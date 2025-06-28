ميرنا وليد - بيروت - عادت هيئة التصويت على جوائز الأوسكار لتنمو من جديد بقائمة متألقة من الأعضاء الجدد، من بينهم النجمة العالمية أريانا غراندي والفائز الجديد بجائزة الأوسكار كيران كولكين.
أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة يوم الخميس أنها دعت 534 عضوًا جديدًا من فروعها التسعة عشر، وتضم قائمة هذا العام مرشحين لجوائز الأوسكار، وفناني الأداء المتميز، وأصواتًا عالمية صاعدة، من بينهم نجمة فيلم "Wicked" غراندي، وممثل فيلم "Succession" كولكين، الحائز على جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن فيلم "A Real Pain".
ومن بين المدعوين للانضمام كـ"مساعدين" غير مصوتين، مقدمو البرامج المسائية جيمي كيميل، الذي قدم حفل الأوسكار أربع مرات، وكونان أوبراين، الذي قدم الحفل لأول مرة هذا العام.
وتضم القائمة 91 مرشحًا لجوائز الأوسكار و26 فائزًا، من بينهم مايكي ماديسون، التي فازت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة رئيسية عن فيلم "Anora" الحائز على جائزة أفضل فيلم، كما تمت دعوة زميلتي ماديسون في العمل، يورا بوريسوف وكارين كاراجوليان، إلى فرع الممثلين.
كانت هذه تفاصيل خبر من بينهم أريانا غراندي.. 534 نجم عالمي ينضمون إلى أكاديمية الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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