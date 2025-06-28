سيبيل بو شعيا تشبه الأميرات بفستان أبيض خيالي

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان 2024 سيبيل بو شعيا على متابعيها من خلال مقطع فيديو مميز شاركته معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بجمال و أناقة عالية، إستعرضت من خلالها أنوثتها، حيث كانت ترتدي فستاناً باللون الأبيض طويل بتصميم رائع وضيق ذات اكمام طويلة أوف شولدرز ، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة تليق بالإطلالة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت سيبيل بو شعيا، صورة لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها حين كانت طفلة، وذلك بمناسبة يوم الطفل العالمي، ولفتت الأنظار بملامح وجهها، التي لم تتغير كثيراً منذ طفولتها وحتى اليوم.

