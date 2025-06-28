أروى جودة تعود للدّراما بـ”للعدالة وجه آخر”… ما هي شخصيّتها؟

تخوض الممثّلة أروى جودة تجربة دراميّة جديدة في مسلسل “للعدالة وجه آخر”، إذ تشارك في بطولته إلى جانب الممثّل ياسر جلال.
تدور أحداث العمل في خمس عشرة حلقة من المنتظر عرضه قريبًا عبر إحدى المنصّات الرّقميّة وهو من إخراج محمّد يحيى مورو وتأليف عمرو الدّالي.
تمثّل أروى جودة، في العمل شخصيّة طبيبة تنتمي إلى طبقة اجتماعيّة ميسورة، تعيش مع زوجها في أحد المجمّعات السّكنيّة الفاخرة ولديهما ابن يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، إذ تتشابك خيوط القصّة حول الابن، في مزيج من التّوتّرات العائليّة والقضايا الاجتماعيّة.
نذكر أنّ هذا العمل يأتي بعد أن احتفلت أروى بعقد قرانها بخطيبها الإيطاليّ الجنسيّة، في شهر كانون الثّاني الفائت.
أمّا عن أعمالها الأخرى، فأشارت “أروى”، في لقاء سابق مع موقع “الخليج 365”، إلى أنّها تقرأ العديد من نصوص الأفلام الجديدة ومن المحتمل أن تختار واحدًا منها قريبًا.
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