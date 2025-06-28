شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة شيرين عبد الوهاب وماجدة الرومي وطوطو نجوم حفلات ختام موازين والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الليلة السبت مهرجان موازين الدولي فعالياته بحفلات لـ شيرين عبد الرهاب على مسرح النهضة، ماجدة الرومي على المسرح الوطني محمد الخامس، الجراندي طوطو على مسرح اليويسي، إضافة إلى حفلات مسارح سلا وأبى رقراق وشيلا، وذلك فى الدورة العشرين من عُمر المهرجان بالعاصمة المغربية الرباط.

وقد شهدت الأيام السابقة من المهرجان عدد كبير من الحفلات لنجوم كثيرة، منها ويل سميث، فيفتى سينت، أفروجاك، كاظم الساهر، صابر الرباعي، تامر عاشور، راغب علامة، وائل جسار، محمد حماقي، نانسى عجرم، ميريام فارس، وغيرهم.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ 20، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.