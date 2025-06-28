شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التحضيرات لمهرجان أكاديمية الفنون للعرائس وتعيين إدارة تنفيذية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار دعم وزارة الثقافة للحراك الفني والإبداعي، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تتواصل الاستعدادات لانطلاق مهرجان أكاديمية الفنون للعرائس في دورته المقبلة، والذي يُعد منصة فنية متفردة تعكس ثراء وتنوع فنون العرائس في مصر والمنطقة العربية.

ويأتي المهرجان هذا العام تحت إشراف الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون والمشرف العام على المهرجان، وبمتابعة حثيثة من الدكتور حسام محسب، مؤسس المهرجان ورئيس دورته الجديدة، ومستشار رئيس الأكاديمية.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء التنفيذي وتطوير آليات التنظيم، قررت الدكتورة غادة جبارة تعيين الدكتور محمود فؤاد صدقي مديرًا تنفيذيًا للمهرجان، لما يتمتع به من خبرات أكاديمية وفنية واسعة، كما تم تعيين المخرجة مي مهاب نائبًا للمدير التنفيذي، وهي من الأسماء الشابة البارزة التي أثبتت حضورًا متميزًا في المشهد المسرحي والفني خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت الدكتورة غادة جبارة في تصريحاتها أن مهرجان أكاديمية الفنون للعرائس يمثل رؤية استراتيجية شاملة لإحياء هذا الفن العريق الذي يجمع بين الإبداع والتربية والتراث، مشيرة إلى أن فن العرائس ليس مجرد وسيلة ترفيهية بل هو لغة فنية رفيعة تمس الوجدان وتنمّي الخيال وتُرسّخ الهوية الثقافية.

وأضافت جبارة: إننا نؤمن في أكاديمية الفنون بدورنا الوطني في دعم الفنون الجادة، ونضع نصب أعيننا أن هذا المهرجان يُجسد روح الجمهورية الجديدة التي ترى في الثقافة والفنون أساسًا لبناء الإنسان وتطوير وعيه الجمالي.

وتابعت جبارة: قررنا فتح باب الحوار مع المبدعين الحقيقيين في هذا المجال، وسنعقد لقاءً مفتوحًا مع صُنّاع ومُحبي فن العرائس خلال الأيام المقبلة، لنستمع إلى آرائهم، ونعرف تطلعاتهم، وما ينتظرونه من هذه الدورة، لأن هذا المهرجان يُقام من أجلهم، وبهم يكتمل نجاحه.

وشددت جبارة على أن الأكاديمية تراهن على هذا المهرجان ليكون منصة إقليمية ودولية لفنون العرائس.

ويُعد هذا التشكيل الجديد خطوة نوعية تعكس حرص الأكاديمية على إسناد المناصب القيادية إلى كفاءات تمتلك رؤية تطويرية، تسهم في إخراج المهرجان بأبهى صورة تليق بتاريخ أكاديمية الفنون وريادتها في مختلف مجالات الإبداع.