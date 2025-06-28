شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي بيري "منزعجة" من انفصالها عن أورلاندو بلوم بعد علاقة استمرت 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت تقارير أن المغنية العالمية كاتي بيري "منزعجة" بسبب نهاية علاقتها الرومانسية التي استمرت تسع سنوات مع الممثل العالمي أورلاندو بلوم، حيث كشف مصدر مطلع لمجلة Us Weekly، أن الزوجين السابقين، اللذين لديهما ابنة تبلغ من العمر أربع سنوات، انفصلا لكن علاقتهما ودية.

ويقول المصدر: "الأمر ليس مثيرًا للجدل حاليًا، فقط "كاتي" مستاءة بالطبع، لكنها مرتاحة لعدم اضطرارها لخوض تجربة طلاق أخرى، فقد كانت تلك أسوأ فترة في حياتها" - في إشارة من المصدر إلى طلاق كاتي من راسل براند.

وأضاف المصدر أن المغنية، البالغة من العمر 40 عامًا، تتعامل مع الانفصال بانشغالها بمسيرتها الموسيقية، حيث تشارك كاتي حاليًا في جولتها الموسيقية "لايفتايمز" التي انطلقت في أبريل، يأتي هذا بعدما كشف مصدر مقرب - في وقت سابق من هذا الشهر - أن علاقة الثنائي كانت على وشك الانهيار، حيث قال المصدر - حينها - "انتهى الأمر.. ينتظران انتهاء جولتها قبل الانفصال".



كاتي بيري واورلاندو بلوم

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن رحلة الفنانة كاتي بيري الفضائية، التي استغرقت 11 دقيقة، أثارت - في وقت سابق - ردود فعل كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها لم تحظو على إعجاب رائد الفضاء البريطاني تيم بيك، الذى قال إن "أحدث مهمة نظمتها شركة جيف بيزوس، بلو أوريجين، لم تحقق فائدة كبيرة".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال بيك: "يجب أن يكون كل ما نفعله في الفضاء متعلقًا بالفوائد التي تعود على المجتمع، وتطوير العلوم والاستكشاف والمعرفة البشرية، لذا، لا أرى فائدة كبيرة إذا لم تُحقق المهمة بعضًا من هذه الأهداف على الأقل".

وفى هذه الرحلة، إلى جانب كاتي بيري، حملت مهمة بلو أوريجين في 14 أبريل لورين سانشيز (خطيبة رئيس بلو أوريجين جيف بيزوس)، والمنتجة كيريان فلين، ومقدمة البرامج التلفزيونية جايل كينج، والمهندسة عائشة بو، والناشطة أماندا نجوين على ارتفاع 66.5 ميلًا فوق الأرض.

قال الرائد بيك إن "العلاقات العامة لم تُدار بشكل جيد" للرحلة الفضائية شبه المدارية، التي استغرقت 10 دقائق و21 ثانية فقط"، مضيفا "كان اثنان من أفراد الطاقم سفراءً مرموقين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومرشحًا لجائزة نوبل، ولم يُذكر الكثير عن ذلك".

ويُطلق برنامج بلو أوريجين الفضائي، الذي يقتصر حتى الآن على الأثرياء أو ذوي النفوذ، رحلاتٍ قصيرةً إلى الفضاء، ثم يعيدهم سالمين إلى الأرض ويُعدّ هذا كله جزءًا من صناعة جديدة تُعرف باسم "سياحة الفضاء"، حيث لا يشترط أن تكون رائد فضاء محترفًا للاستمتاع بتجربة السفر الفضائي العميقة، وأضاف الرائد بيك: "على أقل تقدير، فإن لمهام "سياحة الفضاء" هذه دورًا في إلهام الجيل القادم، ولكن فقط إذا نُفذت بشكل صحيح".