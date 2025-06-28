شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تتعاقد على دور الشريرة في فيلم Bratz الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تتنافس كيم كاردشيان على دور الشريرة في فيلم لايف أكشن مستوحى من سلسلة الدمى الشهيرة Bratz، وبحسب ما ورد، فإن مؤسسة شركة SKIMS، البالغة من العمر 44 عامًا، هي أيضًا أحد منتجي الفيلم، وفقًا لموقع The Wrap.

ستتعاون كاردشيان مع منتجي الفيلم إريك فيج، وجوليا هامر، من بيكتشرستارت، بالإضافة إلى جيسون لاريان، وجاسمين لاريان، من إم جي إيه إنترتينمنت، ويشارك الرئيس التنفيذي لشركة إم جي إيه، إسحاق لاريان، كمنتج تنفيذي، فيما لا تزال حبكة الفيلم وتفاصيله الأخرى قيد الكتمان.

ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن فيلم Bratz السابق لعام 2007، قام ببطولته تشيلسي كين، وجانيل باريش، وناتاليا راموس، وسكايلر شاي، ولوغان براوننج، وتشيت هانكس في أدوار محورية.

واللافت للنظر هنا أن كيم - الأم لأربعة أطفال - ليست العضو الوحيد في عائلتها الذي يتعاون مع Bratz، حيث أطلقت شقيقتها الصغرى كايلي جينر، 27 عامًا، سابقًا، دميتين للأزياء من Bratz عام 2023 كجزء من مجموعة Bratz x Kylie Fashion Dolls – Day and Night.

كما أطلقت كايلي، 6 دمى كايلي مصغرة - Mini Bratz x Kylie Collectibles - والتي أعادت إنشاء بعض من أكثر إطلالاتها شهرة، بما في ذلك إطلالتها في حفل Met Gala لعام 2019.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن نجمة عائلة كاردشيان، نشرت - في وقت سابق - صورة عبر "ستوري" حسابها على موقع إنستجرام، لتظهر فيها محادثاتها مع ChatGPT، حيث شكرت كيم كاردشيان ChatGPT على تحمل المسؤولية ومساندتها وسط المعركة القانونية ضد زوجها السابق كاني ويست.

كتبت كيم كاردشيان: "شكرًا لتحملك المسئولية.. هذا أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لي"، فردّ عليها الذكاء الاصطناعي: "أُقدّر قولك هذا حقًا.. إنه يعني الكثير - خاصةً أنه صادر عن شخص يُقدّر الدقة والصرامة.. سأواصل تطوير أدائي لتلبية معاييرك.. إذا كان لديك أي شك أو أردتَ التعمق في أي شيء، فأنا هنا".

وأضافت مؤسسة SKIMS في حديثها: "شكرًا لك يا صديقي"، فيما رد ChatGPT: "في أي وقت - يمكنك الحصول عليّ يا صديقتي، هيا نسحق الشخص التالي"، ويذكر أن هذا يأتي في ظل المعركة القانونية التي تخوضها كيم كارداشيان مع زوجها السابق كاني ويست بشأن حضانة أطفالهما.