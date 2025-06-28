شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا تشوبرا: ابنتي تعتقد أن اسمها مستوحى من أميرات ديزني وتعطي نفسها لقب موانا والان مع تفاصيل الخبر

تعتقد مالتي ماري، ابنة بريانكا تشوبرا، ونيك جوناس، أنها سميت على اسم أحد أفراد العائلة المالكة في ديزني، فخلال ظهورها في برنامج Good Morning America، قالت بريانكا، إن ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، "فتاة أنثوية للغاية"، وتعتقد أنها سميت على اسم شخصيتها المفضلة في ديزني، موانا.



بريانكا وابنتها

كشفت تشوبرا، أن طفلتها الصغيرة تُصرّ على أنها موانا، كما لو كان اسمها الرسمي في المدرسة، وتقول: "أنا مالتي ماري موانا"، وفي حديثها عن حب "مالتي" لكل الأشياء الأنثوية، قالت نجمة فيلم Heads of State: "إنها تحب الدخول إلى خزانتي، وارتداء حذائي، ورؤية فساتيني"، مضيفة: "كانت معنا عندما كنا نرتدي ملابسنا لحضور حفل Met Gala، ووضعت قفازاتي وقبعتي وقالت: "ماما وجادجا ستذهبان إلى حفلة، تمامًا مثل سندريلا"، مشيرة إلى أن مالتي تنادي والدها نيك "جادجا".

وفي شهر مارس، قال "نيك"، إن مالتي تطالبه باللعب مع موانا وماوي عندما يعود إلى المنزل، مضيفًا: إنها "ترغب في لعب موانا وماوي معي، وهذا يعني لي أكثر من أي شيء آخر، هو الوقت الذي أقضيه معها.. ومجرد كوني مجرد أب في المنزل، يعني لي الكثير".

وقال إن أفضل جزء في كونك أبًا هو أنك "يمكنك أن تشعر بأنك في قمة روعتك على قمة العالم، وهي لا تهتم على الإطلاق"، وتزوجت بريانكا تشوبرا ونيك جوناس في عام 2018 واستقبلا مالتي عن طريق أم بديلة في يناير 2022.