شكرا لقرائتكم خبر عن مي فاروق تحتفل بتخرج ابنتها زينة: "أحلى لحظة في حياتي".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة مي فاروق بتخرج ابنتها زينة من المرحلة الثانوية، ونشرت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي كلمات تعبر عن فرحتها الغامرة بهذا الحدث، وكتبت مي: "أمس كان من أسعد أيام حياتي.. يمكن أحلى لحظة فيها، من أول يوم مدرسة لزينة وأنا مستنية اللحظة دي، وزي ما فرحت قلبي، لازم أشارك فرحتي معاكم".



مى فاروق تحتفل بتخرج ابنتها زينة



مى فاروق تحتفل بتخرج ابنتها زينة

وأضافت مى فاروق: "زينة اتخرجت من المدرسة وبقت عروسة الجامعة.. أنا فخورة بيكي يا زينة، وفخورة بنجاحك وبأنك بنتي.. كبرت وربيت، وفرحت بأكبر وأهم إنجاز في حياتي".

كما توجهت بالشكر لزوجها محمد العمروسى، قائلة: "وشكرًا يا محمد يا حبيبي من كل قلبي.. أنت نعم الرجل والسند"، في إشارة إلى دعمه المستمر لها ولأسرتها.

واختتمت منشورها بدعاء لأبنائها ولجميع الأمهات: "ربنا يحفظك انتي ومالك، ويفرح قلوب كل الأمهات بولادهم"، مرفقًا بصور تظهر ابنتها زينة في لحظات الاحتفال.

جدير بالذكر أن مي فاروق دائمًا ما تشارك جمهورها اللحظات الخاصة مع أسرتها، ما يجعلها قريبة من قلوب متابعيها الذين تفاعلوا مع المنشور بكلمات التهنئة والدعوات الطيبة.