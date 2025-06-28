شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "أنا والملك" تبدأ أولى عروضها غدًا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا الأحد أولى عروض مسرحية "الملك وأنا" التي تُعد من أبرز العروض الفنية المُنتظرة فى موسم صيف 2025، إخراج محسن رزق، وتقدم بطولتها الفنانة لقاء الخميسي، إلى جانب د. فريد النقراشي، هدى هاني، وفاء السيد، ومجموعة من الممثلين، بالإضافة إلى 10 أطفال يجسدون شخصيات أبناء الملك.



مسرحية الملك وأنا

مسرحية الملك وأنا، من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والذي أكد أن العرض سيعتمد على تقنيات الجرافيك والإبهار البصري ليكون نقلة نوعية في العروض الاستعراضية.

وتدور أحداث المسرحية الكوميدية الغنائية حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمُدرسة إنجليزية تُدعى "ياسمين" (تلعب دورها لقاء الخميسي) لتعليم أبنائه، مما يُحدث صدامًا ثقافيًا بين منهجها التربوي وتربية القصر الملكي.