فيديو لبيرين سات وهي ترقص بعفوية يحدث ضجة

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للنجمة التركية بيرين سات وهي ترقص بعفوية في إحدى السهرات، أحدث الفيديو ضجة حيث تظهر بيرين بكامل جمالها الطبيعي والمحبب وبرشاقة تامة.

وكانت قد لفتت بيرين سات الأنظار في أحدث إطلالة لها خلال حفل ترويجي نظمته إحدى العلامات التجارية العالمية .

وظهرت بيرين بفستان بنفسجي أنيق ذي حمالات عريضة وقصّات جذابة عند منطقة البطن، فيما تركت شعرها منسدلًا بتموجات ناعمة، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز جمال ملامحها الطبيعية.

إطلالتها الراقية والبسيطة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول الجمهور صورها بكثافة، مشيدين بجمالها الذي لم يتغير مع السنوات. وأكد العديد من المتابعين أن بيرين، رغم اقترابها من الأربعين، ما زالت تبدو وكأنها شابة في بداية الثلاثينات، متغزلين بجاذبيتها وابتعادها عن المبالغة وعمليات التجميل.

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