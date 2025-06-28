موعد زفاف كريم بنزيما ولينا خودري إلى العلن

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل الإعلام الفرنسية عن أن موعد زفاف نادي اتحاد جدة، كريم بنزيما والممثلة الجزائرية لينا خودري هو في شهر تموز يوليو المقبل.



وكان قد أعلن بنزيما خطوبته على لينا، وذلك في حفل فرنسا السينمائي.

وشكّل هذا الخبر رواجا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ تلقّى الثنائي التهاني من قبل المتابعين.

إشارة إلى أن مهاجم ريال مدريد السابق بنزيما لديه إبنة تدعى ميليا وصبيين إبراهيم ونوري من عارضة الأزياء الأميركية جوردان أوزونا.

الجدير ذكره أن بنزيما هو فرنسي الجنسية وقد ولد في في ليون لأبوين من أصول جزائرية من وهران ، ويحظى بمتابعة ومحبة كبيرة عبر مواقع التواصل.