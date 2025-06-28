د. هراتش ساغبازاريان: "ناطركن السنة دورة استثنائية بإمتياز من مهرجان الزمن الجميل"

ميرنا وليد - بيروت - يُعد مهرجان الزمن الجميل موعدا للعراقة والإبداع، اذ يحمل في طياته كل أنواع الرقي الفني والتميز، وبالتأكيد فإنه محط أنظار أهل الإعلام والصحافة والجمهور كل عام، ويستحق فعلا كل التقدير.



يطل علينا مهرجان الزمن الجميل يوم غد الأحد، حاملا معه ضيوفا أعطوا من قلبهم للفن وأصبح اسمهم يُحتذى به.

موقع "الفن" كان قد أجرى مقابلة شيّقة مع الدكتور هراتش ساغبازاريان مؤسس هذا المهرجان العريق، وذلك خلال حضوره مؤخرا الى حفل إطلاق موسم صيف 2025 برعاية وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في كازينو لبنان.

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