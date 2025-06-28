ميرنا وليد - بيروت - بإطلالتين أنيقتين، حضرت الملكة رانيا وإبنها ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وزوجته الأميرة رجوة، زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز.

الملكة ارتدت فستاناً بتوقيع دار "جيورجيو أرماني بريفيه" من مجموعة ربيع وصيف 2025 للأزياء الراقية، أما الأميرة رجوة فارتدت فستاناً طويلاً باللون الذهبي.

مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس تزوج من الصحافية الحائزة على جائزة إيمي لورين سانشيز في زفاف حضره 200 شخص من المقربين وأفراد العائلة وبد الشخصيات السياسية والاجتماعية والفنية حول العالم في البندقية وشاركت لورين أول صورة رسمية لها مع زوجها بعد ان غيرت اسمها ليصبح "لورين سانشيز بيزوس" معلنة ان مراسم الزواج الرسمية قد تمت وقد اختارت فستاناً مميزاً من دار دولتشي آند غابانا الذي استغرق تصميمه وصناعته فترة طويلة.

كانت هذه تفاصيل خبر الملكة رانيا والأميرة رجوة شديدتا الأناقة في زفاف جيف بيزوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.