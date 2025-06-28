خبر محزن .. رحيل ممثلة وإعلامية شهيرة عن عمر 37 عاماً فقط

ميرنا وليد - بيروت - بعد صراع مع مرض السرطان، توفيت الإعلامية والممثلة المغربية كوثر بودراجة عن عمر ناهز الـ37 عامًا.



كوثر بودراجة هي إعلامية وممثلة مغربية، وُلدت في مدينة الدار البيضاء عام 1983. بدأت مسيرتها في مجال الإعلام والتقديم التلفزيوني، ثم انتقلت لاحقًا إلى عالم التمثيل، حيث حققت شهرة واسعة في المغرب والعالم العربي.

بدأت كوثر بودراجة كمقدمة برامج في قنوات مغربية وعربية، واشتهرت بأسلوبها الحيوي وحضورها القوي. قدمت برامج فنية وثقافية على قنوات مثل Medi 1 TV وMBC، حيث كانت إحدى الوجوه البارزة في برنامج "ستوديو 2M" في بداياتها.

دخلت عالم التمثيل في السنوات الأخيرة وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية. من أبرز مشاركاتها فيلم "الزين اللي فيك".