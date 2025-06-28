خاتم زوجة جيف بيزوس حديث الجمهور..سعره خيالي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام عالمية ان الملياردير جيف بيزوس قام بإهداء زوجته لورين سانشيز خاتم زفاف بلغ ثروته 15 مليون ريال.

وكان دخل مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس القفص الذهبي ليلة أمس وتزوج من الصحافية الحائزة على جائزة إيمي لورين سانشيز في زفاف حضره 200 شخص من المقربين وأفراد العائلة وبد الشخصيات السياسية والاجتماعية والفنية حول العالم في البندقية التي بدأت استعداداتها قبل فترة لاستقبال هذا الحدث المهم.

وشاركت لورين أول صورة رسمية لها مع زوجها بعد ان غيرت اسمها ليصبح "لورين سانشيز بيزوس" معلنة ان مراسم الزواج الرسمية قد تمت وقد اختارت فستاناً مميزاً من دار دولتشي آند غابانا.



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