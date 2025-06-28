كايلي جينر في زفاف جيف بيزوس.. فهل أثار فستانها غضب العروس لورين سانشيز؟

لفتت كايلي جينر الأنظار في حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في إيطاليا، ولكن ليس دون إثارة الجدل، إذ وصلت الشّابة البالغة من العمر سبعة وعشرين عامًا إلى هذا الحدث المميّز بفستان اعتقد الكثير من المعجبين أنّه قريب جدًّا من اللون الأبيض – وهو اللون الذي اعتادت العروس ارتداءه.

تميّز تصميم جينر المُخصّص الّذي صمّمته المصمّمة التّركيّة البريطانيّة، ديلارا فينديك أوغلو، بصدريّة مشدودة، وتفاصيل من الدّانتيل، وقصّة ضيقة، مع لمسات من الشّرائط السّوداء على الأشرطة.

ومع ذلك، أثار الفستان، على الرّغم من روعته، موجة من النّقاش عبر الإنترنت حول ما إذا كان يُخالف قاعدة غير مكتوبة لضيوف حفلات الزّفاف ربّما تكون قد خالفتها: عدم ارتداء اللون الأبيض أبدًا في حفل زفاف شخص آخر.

شوهدت نجمة تلفزيون الواقع ومؤسّسة علامة كايلي كوزمتكس وهي تغادر قصر غريتي في البندقيّة برفقة شقيقتها كيندال، في طريقها إلى حفل الزّفاف المرتقب، حيث تزينت بأقراط ألماس عيار ٣٣ قيراطًا وخاتم ألماس عيار ٢٥ قيراطًا.

كان شعرها الدّاكن مصففًا بشكل ناعم مرفوع، مع خصلات منسدلة تُحيط بوجهها لإضفاء لمسة رومنسيّة، إذ حرصت على أن تكون هدفًا رئيسيًّا لأيّ مصور باباراتزي.

على الرّغم من أن الفستان يبدو أبيض اللون في الصّور ومقاطع الفيديو، إلا أنّ متحدّثًا باسم المصمّم صرّح لموقع “بيج سيكس ستايل” أنّ اللون ليس عاجيًّا، بل “أزرق جليدي”. ومع ذلك، لم يُخفّف هذا التوضيح من حدّة الجدل على وسائل التّواصل الاجتماعيّ.

شكّك النّقّاد على منصّات مثل إنستغرام وإكس في اختيار “جينر” لملابسها، واتهمها البعض بتجاهل آداب الزّفاف بارتداء لون يرتبط ارتباطًا وثيقًا بملابس الزّفاف.