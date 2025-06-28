بصورة مع ابنته.. الملكة رانيا تعايد الأمير الحسين في أول يوم ميلاد له كأب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 11:50 صباحاً - بمشاعر فياضة وكلمات يغلب عليها عاطفة الأمومة، شاركت الملكة رانيا العبدالله معايدة لابنها الأكبر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، بمناسبة يوم ميلاده الذي يوافق اليوم 28 يونيو، وذلك من خلال صورة تجمعه بابنته الأميرة إيمان بنت الحسين، متمنية له الصحة والأمان.

الملكة رانيا للأمير الحسين.. كل عام وأنت الأمان لها

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الديوان الملكي الهاشمي يعايد الأمير الحسين

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شاركت الملكة رانيا من خلال حسابها على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، صورة تجمعبابنته الأميرة إيمان بنت الحسين، التي قاربت على إتمام عامها الأول في الثالث من أغسطس القادم، وظهر في الصورة وهو يحمل ابنته الصغيرة التي كانت ترتدي فستاناً جميلاً. وفي تعليقها على الصورة قالت: "كل عام وأنت الأمان لها، والذخر لنا. كل عامالغالي بألف خير".

شارك الحساب الرسمي للديوان الملكي الهاشمي عبر وسائل التواصل الإجتماعي معايدة للأمير الحسين ليوم ميلاده، حيث نشر صورة تجمعه بوالده الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، وجاء في التعليق على الصورة التالي: "يتقدم الديوان الملكي الهاشمي بالتهنئة لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بعيد ميلاده الحادي والثلاثين. وفقك الله في خدمة أردننا الغالي وجلالة سيدنا حفظه الله".

نبذة عن الأمير الحسين

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ولد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في مدينة عمان في الثامن والعشرين من يونيو عام 1994 ميلادية، وهو أكبر أبناء الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، تليه شقيقته الأميرة إيمان، ثم الأميرة سلمى، أما أصغرهم فهو الأمير هاشم.

أنهى تعليمه الثانوي في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن في 2012، وحصل على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية التي تخرج منها عام 2016. كما تخرج عام 2017 من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، ويحمل رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي. أصبح ولياً للعهد بموجب الإرادة الملكية السامية في الثاني من شهر يوليو عام 2009.

يتابع الأمير الحسين العديد من الملفات التي تعني بدعم الشباب وتنمية الاقتصاد، كما يركز على قطاع التعليم والتدريب التقني، وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتطوير قطاع السياحة والعديد من القطاعات الحيوية الأخرى.

تزوج من الأميرة رجوة الحسين في الأول من يونيو عام 2023، وفي اليوم الثالث من شهر أغسطس عام 2024، رحبا بطفلتهما الأولى الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبدالله الثاني.

أما عن هواياته، فهو يحب رياضة كرة القدم والغوص والرماية، ويحرص على متابعة الرياضات التنافسية مثل فنون القتال المختلطة والملاكمة.

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