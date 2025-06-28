“ابتدينا”.. عمرو دياب يعود بقوة ويتصدر الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر النجم عمرو دياب “الترند” عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما بدأ بالترويج لأغاني ألبومه الجديد المنتظر، والذي يحمل عنوان “ابتدينا”. وتفاعل جمهور “الهضبة” في مختلف أنحاء الوطن العربي مع هذه الخطوة، معبّرين عن حماستهم الكبيرة للألبوم، الذي أعاد مشاعر الحنين والحماس بين متابعيه منذ اللحظة الأولى للإعلان عنه.

كواليس “ابتدينا”.. أجواء فرح وعودة المنتظرين

وشارك عمرو دياب متابعيه عبر حساباته الرسمية بمجموعة صور من داخل الاستوديو أثناء تحضيرات أغنية “ابتدينا”، ظهر فيها برفقة الشاعر تامر حسين، والملحن عمرو مصطفى، ومهندس الصوت أمير محروس، وكتب معلقًا ببساطة: “ابتدينا”.

الصور أظهرت أجواء إيجابية وبهجة لافتة، خصوصًا من عمرو مصطفى، الذي بدا سعيدًا بعودة التعاون بعد سنوات من التباعد الفني.

عودة بعد خلاف ومصالحة إنسانية

يحمل هذا التعاون بين عمرو دياب وعمرو مصطفى طابعًا خاصًا، إذ يأتي بعد فترة من الخلافات والقطيعة الفنية بين الطرفين، والتي انتهت بمصالحة إنسانية إثر الأزمة الصحية التي مر بها مصطفى، عقب إصابته بمرض السرطان. وكان عمرو دياب من أوائل الداعمين له حينها، ما مهّد الطريق لعودة العمل المشترك بينهما.

ويتضمّن الألبوم الجديد تعاونًا إضافيًا بين عمرو دياب وعمرو مصطفى في أغنية ثانية من كلمات تامر حسين وتوزيع أسامة الهندي، في مفاجأة مرتقبة لجمهور النجمين.

ألبوم 2025.. أسماء لامعة في قائمة التعاون

ويضع عمرو دياب حالياً اللمسات النهائية على ألبومه الجديد للعام 2025، والذي يضم تعاونات مع نخبة من الشعراء والملحنين الذين شكّلوا جزءًا من تاريخه الفني، أبرزهم: أيمن بهجت قمر، تامر حسين، عزيز الشافعي، بهاء الدين محمد، أحمد إبراهيم، محمد يحيى، عادل حقي، وغيرهم.

تاريخ مشترك من النجاحات

يُذكر أن آخر تعاون جمع “الهضبة” وعمرو مصطفى كان عام 2019 في أغنيتي “باين حبيت” و”يتعلموا”، بينما جمعتهما سابقًا نجاحات كبرى بأغنيات مثل: “خليك فاكرني”، “ليلي نهاري”، “قصاد عيني”، و”بقدم قلبي”، ما يجعل عودتهما معًا هذه المرة محط أنظار الوسط الفني والجمهور على حد سواء.