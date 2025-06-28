“شتم” بالإسبانية.. لحظة محرجة لـ سيلينا غوميز أمام الكاميرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة العالمية سيلينا غوميز جمهورها لحظة عفوية وطريفة، خلال مقابلة تلفزيونية، عندما بدت مترددة في تذكّر كلمة “شتم” بالإسبانية، مما أثار ضحك الجمهور والمتابعين على حد سواء.

وفي المقطع الذي لاقى انتشارًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت سيلينا وهي تحاول جاهدة استعادة الكلمة المناسبة، لكنها تعثّرت وسط أجواء من المرح والضحك، ما أضفى طابعًا عفويًا ولطيفًا على اللقاء.

وتحدّثت سيلينا خلال الحوار عن علاقتها بالثقافة اللاتينية وجذورها العائلية، مشيرة إلى سعيها المستمر لتقوية لغتها الإسبانية رغم الصعوبات، مؤكدة أنها فخورة بهويتها اللاتينية وملتزمة بتطوير مهاراتها اللغوية.

تفاعل واسع من الجمهور

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو، حيث أشاد المتابعون بعفوية سيلينا وابتسامتها في مواجهة لحظة محرجة، معتبرين أن هذه اللقطة البسيطة تعكس طبيعتها البشرية وتواضعها رغم نجوميتها الكبيرة.

يُذكر أن سيلينا غوميز، المنحدرة من أصول مكسيكية من جهة والدها، لطالما عبّرت عن اعتزازها بثقافتها اللاتينية، وقد قدّمت عدة أغنيات باللغة الإسبانية في مسيرتها الفنية، كما شاركت في عدد من المبادرات التي تحتفي بالهوية اللاتينية حول العالم.