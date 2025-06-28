بيرين سات تخطف الأنظار بإطلالة راقية.. والجمهور: “جمالها لا يشيخ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لفتت النجمة التركية بيرين سات الأنظار بإطلالة أنيقة وراقية خلال مشاركتها في حفل ترويجي نظمته إحدى العلامات التجارية العالمية، حيث تميزت بحضورها اللافت وأناقتها البسيطة التي أثارت إعجاب الجمهور.

وظهرت بيرين بفستان بنفسجي أنيق ذي حمالات عريضة وقصّات جذابة عند منطقة البطن، مع تسريحة شعر منسدلة بتموجات ناعمة، واختارت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها الطبيعية بأسلوب ناعم وغير متكلف.

صورها تتصدر مواقع التواصل

انتشرت صور بيرين من الحفل بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم الكبير بجمالها الذي اعتبروه ثابتًا رغم مرور السنوات. وأكد كثيرون أن بيرين، التي تقترب من عامها الأربعين، ما زالت تحتفظ بإطلالة شابة وكأنها في بداية الثلاثينات، مشيدين بجاذبيتها الطبيعية وابتعادها عن المبالغة أو الخضوع لعمليات التجميل.

وتُعد بيرين سات واحدة من أبرز نجمات تركيا، وتحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي، حيث عرفها الجمهور العربي من خلال أدوارها المميزة في مسلسلات مثل “العشق الممنوع” و”فاطمة”.