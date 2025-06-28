ريهام سعيد: “اتسحرت ووشي اتشوّه.. وفنانة معروفة السبب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جدلاً واسعاً بعد كشفها تفاصيل صادمة عن الأزمات التي مرت بها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن ما عاشته من انتكاسات مهنية وصحية لم يكن محض صدفة، بل نتيجة أعمال سحر قالت إنها استهدفت حياتها بالكامل.

وفي فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، تحدثت ريهام عن ما وصفته بـ”سحر وقف الحال”، الذي تزامن مع توقيف برنامجها، وصدور أحكام قضائية ضدها، إلى جانب ابتعادها عن الشاشة. وقالت: “مش طبيعي مذيعة تتوقف فجأة سنة كاملة، وبعدها سنة تانية بتهمة السباب لأصحاب الوزن الزائد… كل ده مش صدفة.”

اتهامات صريحة واتهام فنانة معروفة

ريهام أشارت إلى أن زوجة لاعب كرة قدم شهير أخبرتها بأن فنانة معروفة تقف وراء هذه الأعمال، موضحة أن تأثير السحر امتد إلى شكلها الخارجي وصحتها، في محاولة – حسب تعبيرها – لـ”تشويه جمالها والقضاء على مسيرتها”.

معاناة صحية خطيرة

كما روت تفاصيل أزمتها الصحية، التي بدأت بسقوطها وإصابة في غضاريف الأنف، ما تطلّب عملية جراحية تم خلالها نقل غضاريف من الأذن إلى الأنف. وأكدت أن الجراحة تسببت في تشوّه ملحوظ، وقالت: “العدوى وصلت لمثلث الموت… كانت ممكن توصل للمخ وتقتلني.”

جلسة فك السحر حتى الفجر

وأوضحت أنها لجأت إلى سيدة متخصصة في فك السحر، وخضعت لجلسة استمرت حتى أذان الفجر، مشيرة إلى أن السيدة قامت بتقييدها في كرسي ورددت “كلاماً غريباً”، ثم قالت لها في النهاية: “خلاص، السحر اتفك.”

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من إعلان ريهام سعيد إنهاء الخلاف القضائي والإعلامي الذي جمعها بطبيب التجميل اللبناني نادر صعب، بعد نزاع دام لأشهر بين مصر ولبنان.

كلام ريهام أثار ردود فعل متباينة بين متعاطف ومشكك، فيما تصدر وسم اسمها قائمة الترند، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت تلك التصريحات تمهيداً لعودة جديدة على الساحة الإعلامية.