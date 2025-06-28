أحداث مشوِّقة ونهاية غير متوقعة.. كيت بلانشيت تُنهي أحداث لعبة الحبار وتثير التساؤلات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 10:19 صباحاً - ولادة، وفيات لا تُحصى، تضحيات، والكثير من الأحداث والأسئلة التي شهدتها حلقات مسلسل لعبة الحبار Squid Game -أحد الأعمال الدرامية الكورية الجنوبية- في موسمه الثالث الذي عُرضت حلقاته الـ6 أمس دفعة واحدة.

ضجة عالمية بحبكة درامية تحاكي النفس البشرية

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وكما أثار المسلسل ضجة عالمية منذ لحظة عرضه بموسميه الأول والثاني، جاء الموسم الثالث في الإطار التشويقي النفسي المثير نفسه، حيث تدور أحداث العمل حول 456 شخصاً يعانون من ضائقة مالية، يخاطرون بحياتهم للمشاركة في مسابقة سرية لسلسلة من الألعاب القاتلة للفوز بجائزة نقدية بملايين الدولارات. وبحبكة درامية مثيرة، يطرح المسلسل تساؤلات عميقة حول الفقر، الجشع، العدالة، الإنسانية في عالم يطغى عليه المال وتضيع فيه القيم.

في الموضوع التالي، سنتعرف إلى أبرز ما جاء في الحلقات الـ6 للموسم الثالث والأخير لمسلسل لعبة الحبار أو Squid Game، وما دور كيت بلانشيت التي جاءت بوصفها ضيفة شرف في لحظات المسلسل الأخيرة.

طفلة حديثة الولادة تنضم للمتنافسين

بينما كانت "كيم جون هي" (جو يو ري)، أو اللاعبة رقم 222، تُكافح لاجتياز لعبة الغميضة وتتحمل التواءً في الكاحل، تدخل في حالة ولادة. وبالفعل تمكنت من ولادة طفلتها بمساعدة جانغ جيوم جا (كانغ آي شيم)، أو اللاعبة 149، وتشو هيون جو (بارك سونغ هون)، أو اللاعبة 120. ولكن، في منعطفٍ مُرعب، أصبحت طفلة جون هي لاعبة في اللعبة بناءً على طلب الشخصيات المهمة التي ظنت أن ذلك سيجعل الرهان أكثر إثارة.

عندما أدركت "كيم جون هي" أن التواء كاحلها يعوق فرصها في إكمال اللعبة التالية، وهي القفز بالحبل، عرض جي هون مساعدتها وحمل طفلتها إلى بر الأمان. على الرغم من عزمه على العودة ومساعدة "كيم جون هي" على العبور أيضاً؛ فإنهما يدركان أن الوقت لم يتبقَّ بما يكفي، فقررت التضحية بنفسها من أجل جي هون وسلامة الطفلة.

وبينما تستعد "كيم جون هي" للقفز إلى حتفها؛ تتوسل إلى جي هون للفوز وضمان بقاء طفلتها على قيد الحياة مهما كلفه الأمر، ثم يقرر المغني الرئيسي هوانغ إن هو جعل الطفلة لاعبة رسمية في اللعبة لتحل محل والدتها، وتصبح اللاعبة 222 الجديدة. ومع استمرار الألعاب، يتعاون جي هون ووالد الطفلة، لي ميونغ جي (إم سي وان)، أو اللاعب 333، للقيام بكل ما يلزم لإبقائها على قيد الحياة.

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آمال خائبة ونهاية صادمة

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بعد صد المنافسين المتبقين في مباراة الدفع النهائية، يواجه جي هون وميونغ جي قراراً لا يُصدق، ويحتاجان لاختيار أيهما يموت لضمان بقاء الطفلة على قيد الحياة.

يُهدد ميونغ جي، منافسه جي هون بقتل الطفلة، لكنه يموت. ومع اعتقاد جي هون أنه الفائز؛ فإن اللاعبين لم يضغطوا على الزر في وسط المنصة للإشارة إلى بدء مباراتهم؛ ما يعني أن إقصاء ميونغ جي لم يُحتسب.

ووفاءً بوعده بالحفاظ على حياة الطفلة، يُضحي جي هون بنفسه ويموت؛ ما يجعل الطفلة هي الناجية الوحيدة والفائزة في لعبة الحبار. وفي لحظاته الأخيرة وقبل وفاته، استدار جي هون لمواجهة الرجل الرئيسي (لي بيونغ هون) وكبار الشخصيات الذين كانوا يشاهدون المنافسة، وتمتم بالكلمات التالية: "لسنا خيولاً؛ نحن بشر. البشر..."، في تأكيدٍ منه أن اللاعبين في اللعبة ليسوا حيوانات للمراهنة عليها، بل بشرٌ لهم تطلعاتهم الخاصة.

وبعد انتهاء المباراة وإعلان الفائز، ضغط "إن هو" على زر التدمير الذاتي للجزيرة وأخذ الطفلة إلى بر الأمان. ولضمان سلامتها، تركها إن هو في شقة شقيقه المحقق هوانغ جون هو (وي ها جون) مع بطاقة ائتمان مرتبطة بجائزتها النقدية، كما ضمن أيضاً حصول ابنة جي هون على جوائز والدها السابقة في اللعبة.

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ظهور خاص لكيت بلانشيت

بوفاة جي هون ونجاة الطفلة وتفجير الجزيرة، يُسدل الستار عن واحدة من أشهر المسلسلات النفسية بنهايات عالقة. وعندما نظن أن اللعبة قد انتهت، فجأة تظهر كيت بلانشيت لتؤكد أن الألعاب أصبحت عالمية، وأنها في خضم تجنيد لاعبين لبطولة في لوس أنجلوس. وبهذه النهاية تثير النجمة العالمية العديد من التساؤلات حول مسلسل جديد كونه أصبح حدثاً عالمياً.

في لوس أنجلوس، يمر إن-هو بمسؤولة التوظيف الأمريكية في المسلسل، التي تؤدي دورها بلانشيت، والتي تلعب "داكجي" لعبة الورق من الموسمين الأولين، مع لاعب محتمل. وبينما يراقب إن-هو من بعيد، يتبادل الاثنان نظرة خاطفة، ويبدو أنهما تعرفا إلى بعضهما بعضاً.

على الرغم من أن ظهور بلانشيت قد يبدو مفاجئاً؛ فإنه قد يكون تمهيداً لفيلم ديفيد فينشر الناطق باللغة الإنجليزية والمشتق من "لعبة الحبار" الذي تُطوره نتفليكس، وفقاً لموقع Deadline.

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