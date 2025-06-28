شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة وياسر جلال يقتحمان عالم دراما المنصات للمرة الأولى فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يخوض النجمان أمير كرارة وياسر جلال تجربة دراما المنصات للمرة الأولى في مشوارهما الفني، حيث يعمل كل واحد منهما على تصوير مسلسل جديد للعرض على المنصات، ويأتي ذلك في ظل انتشار وتعدد المنصات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وأصبحت من المنافذ المهمة لعرض أحدث الأعمال الدرامية بعيدًا عن موسم رمضان.

أمير كرارة قارب على الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسله "ظروف غامضة" المكون من 10 حلقات والمقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، حيث يقدم كرارة هذا العمل بعد غيابه عن دراما رمضان الماضي، ويشارك في بطولته آية سماحة وصدقي صخر، عايدة فهمي، أحمد عبد الحميد، ومحمد مولا، ومن تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى.



امير كرارة واية سماحة من مسلسل ظروف غامضة

مسلسل "ظروف غامضة" تدور أحداثه في إطار رعب وتشويق حول جريمة قتل تاجر، ويتركز المسلسل على البحث عن الجاني عبر الحلقات، ويجسد أمير كرارة شخصية حسن سليم، وهو رجل مولَع بعالم الجريمة، يقضي وقته في البحث والتحليل والاطلاع على أكثر القضايا غموضًا وتعقيدًا، ما يجعله جزءًا محوريًا في سياق الأحداث المشحونة بالتوتر والإثارة.

كذلك ياسر جلال، يواصل تصوير مسلسل "للعدالة وجه آخر" المكون من 15 حلقة ومن تأليف عمرو الدالى وإخراج محمد يحيى مورو، والمقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية بعد الانتهاء من تصويره، حيث تعاقد على بطولته العام الماضي، وكان مرشحًا للعرض في منافسات موسم دراما رمضان 2025 قبل تأجيله بسبب تواجد ياسر بعمل آخر في نفس الموسم وهو "جودر 2".



ياسر جلال من كواليس مسلسل للعدالة وجه آخر

مسلسل "للعدالة وجه آخر" مكوّن من 15 حلقة، وتعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، من خلال لغز جريمة قتل تحدث في بداية الأحداث ويتم البحث عن القاتل على مدار الحلقات، حيث يظهر ياسر جلال بشخصية مذيع تلفزيوني، وأروى جودة في دور زوجته، ومحمد علاء بشخصية ضابط شرطة، ونوران ماجد في دور مساعدة ياسر جلال ومديرة أعماله.