بلوك شعر مختلف.. سميرة سعيد تستذكر كواليس أغنيتها "يللا روح"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد مقطع فيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص، إستذكرت من خلاله كواليس تصوير اغنيتها "يللا روح" التي طرحتها في عام 2022، منذ ثلالث سنوات، و التي غعتمدت فيه تسريحة شعر مميزة و مختلفة، ليتفاعل معها الجمهور معبرين عن حبهم لهذه الأغنية من خلال التعليقات الإيجابية.



و كانت قد شاركت سميرة سعيد مقطع فيديو عبر حسابها الخاص مع متابعيها، اظهرت من خلاله لحظات مميزة مليئة بالسعادة عاشتها مع إبنها شادي، قامت من خلاله بمعايدته بيوم ميلاده، حيث علقت بالقول: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".

