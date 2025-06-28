كريس جينر توجه رسالة حب إلى إبنتها كلوي كارداشيان في عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت كريس جينر، "الأم" لعائلة كارداشيان، بعيد ميلاد إبنتها نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان، من خلال مجموعة من الصور و اللحظات المميزة التي جمعتهما و عاشاها سوياً، و علقت على منشورها بالقول: "عيد ميلاد سعيد لأرنبتي الجميلة كلوي كارداشيان!!! أنتِ حقًا واحدة من أكثر البشر روعة الذين أعرفهم.

.. لطفكِ وقوتكِ وولائكِ وروح الدعابة لديكِ وقلبكِ العملاق يجعلكِ هدية رائعة لكل من حولكِ. أنتِ تعطين الكثير من الحب لكل من حولكِ، وتفعلين ذلك دون عناء وبإيثار. أنتِ من يرفعنا جميعًا مهما كان الموقف. أنتِ نوع الابنة التي تحلم بها كل أم. داعمة، ومدروسة، وسخية، ومحبة. لقد كنتِ صخرتي، ورفيقة سرّي، وأعظم هدية لي! أنا فخورة جدًا بالمرأة والأم التي أنتِ عليها، وأشعر أنني محظوظة جدًا لأن أناديك بابنتي. إن مشاهدتكِ كأم هي واحدة من أعظم أفراح حياتي. أنتِ صبورة، وحاضرة، وممتعة، ومحبة لا توصف بالكلمات. ترو وتاتوم هما قلبكِ بالكامل، وأنتِ قلبهما، ومن الجميل جدًا مشاهدتكِ. عيد ميلاد سعيد يا فتاتي الجميلة.. أحبك إلى الأبد ودائمًا، أمي".

