شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي صلاح تصوّر مسلسل 2 قهوة وتنتظر عرض 3 أفلام جديدة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الفنانة نانسى صلاح تصوير مشاهدها في مسلسل 2 قهوة الذي انطلق تصويره قبل عيد الأضحى هذا العام، ومقرر عرضه في موسم موسم الأوف سيزون، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية فتاة تُدعى شريفة، وهي الصديقة المقربة للفنانة مرام علي المتزوجة من أحمد فهمى، ومع توالي الحلقات تنكشف العديد من الأمور.



نانسى صلاح من كواليس مسلسل 2 قهوة

مسلسل "2 قهوة" بطولة أحمد فهمى، مرام على، مى القاضي، محسن محيي الدين، ، نانسى صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، عمر رياض، كريم العمرى، هبة الأباصيرى وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

وعلى المستوى السينمائى تنتظر نانسى صلاح عرض 3 أفلام جديدة انتهت من تصويرهم مؤخراً، الأول "تحت الطلب" مع سامح حسين وتجسد فى أحداثه شخصية شخصية طبيبة أطفال تعمل في نفس المستشفى الذي يعمل به بطل العمل سامح حسين، ويشارك فى بطولة الفيلم سارة الدرزاوي، سليمان عيد، سهيلة الأنور، محمد رضوان، لبنى الشيخ، يوركا، محمد صفاء، ومحمد مصطفى، وإخراج هاني حمدى.

انتهت نانسى صلاح العام الماضى من فليمن أيضاً هما جبل الحريم والذى تجسد فى أحداثه شخصية سميرة، بنت منطوية وأُجبرت على العديد من الأمور التى جعلتها تتجه فى مسار آخر بحياتها وتدمر مستقبلها، وتشارك نانسى فى بطولة العمل إلى جانب: وفاء عامر، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبد البديع، وأميرة العايدى، ندا بهجت، وضيف الشرف سوسن بدر بدور والعمل من تأليف فتحى الجندى وإخراج حسام سلام.

ثانى الأفلام التى انتهت نانسى صلاح من تصويرها العام الماضى، ولاد المحظوظة والذى تجسد خلاله شخصية تيك توكر شعبية، والفيلم بطولة هيفاء وهبى، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي وضيفة الشرف رشا مهدى، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار لايت رومانسى.