شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عبد الحميد: كتابة السيناريو بشكل جماعي من أسباب نجاح "فات الميعاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السيناريست ناصر عبد الحميد خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365: عن أن كل شخصيات مسلسل "فات الميعاد" مستوحاة من الواقع، حيث تم اختيار الحكايات التي تتماشى مع دراما العمل، منذ البداية، كان هناك اتفاق على أن جميع الشخصيات أبطال، وأن العلاقات داخل المسلسل حقيقية، وهناك بعض الأحداث مأخوذة تمامًا من الواقع، وهو ما ساهم في نجاح المسلسل وجعل المشاهدين يتعلقون بشخصياته.

وتابع ناصر: أما فكرة كتابة السيناريو بشكل جماعي، والتي يعتقد البعض أنها تضعف العمل، فقد أثبتت نجاحها في “فات الميعاد”. هذا الأسلوب أتاح لنا التفكير الجماعي في كل تفصيلة وكل خط درامي، ما ساهم في تطوير الشخصيات بشكل أفضل وتصاعد الأحداث بطريقة مدروسة، فنجاح التجربة يعود إلى الانسجام الكبير بين فريق الكتابة والتفاهم الذي جمعهم.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.